Museo della Ceramica di Savona, bilancio positivo per il 2022: da aprile 8mila visitatori

Savona. Quasi 8000 presenze da aprile ad oggi: il 2022 è stato un anno sicuramente positivo per il Museo della Ceramica di Savona. “Con gli ultimi giorni dell’anno arriva anche il tempo di bilanci. Il museo chiude un 2022 di grandi successi, confermandosi come uno dei principali attori della scena culturale savonese”, hanno commentato.

A catalizzare l’attenzione del pubblico soprattutto le due grandi mostre: Superbe Maioliche, inaugurata in primavera e dedicata alle meraviglie barocche di Bartolomeo Guidobono, e la straordinaria personale dell’artista savonese Sandro Lorenzini, “Lorenzini Sculture della Terra. Da Savona al mondo”, in esposizione ancora fino alla fine di febbraio 2023. Un successo di critica e di pubblico, tanto da aver raggiunto, in soli due mesi di apertura, quasi 3000 presenze.

In vista dell’ultimo weekend del 2022, il museo seguirà degli orari straordinari: sabato 31 dicembre e domenica 1 gennaio dalle 15.30 alle 18.30 (tariffa ordinaria), mentre domani, venerdì 30 dicembre, verrà mantenuto il classico orario d’apertura, dalle 10 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

Gli orari della prima settimana di gennaio:

lunedì 2 gennaio – dalle 10 alle 13.30

venerdì 6 gennaio – dalle 10 alle 13.30

sabato 7 gennaio – dalle 10 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.30

domenica 8 gennaio – dalle 10 alle 17.30