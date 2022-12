Morto a 95 anni Joseph Ratzinger, il papa emerito Benedetto XVI: nel 2008 la visita apostolica a Savona

Città del Vaticano. Si è spento oggi nella sua dimora, nel monastero Mater Ecclesiae in Vaticano ( dove aveva scelto di restare a vivere dopo la rinuncia al ministero petrino e dove, nelle ultime ore, aveva ricevuto anche la visita del suo successore, papa Francesco) Joseph Ratzinger, il papa emerito Benedetto XVI.

Le condizioni di salute di Ratzinger si erano aggravate poco prima di Natale, a causa di complicazioni respiratorie su uno stato fisico già generalmente provato dall’età. Benedetto XVI, nato il 16 aprile 1927, aveva 95 anni.

Papa Benedetto XVI, teologo, è stato, dal 19 aprile 2005, il 265esimo papa della Chiesa cattolica nonché il settimo pontefice tedesco nella storia della Chiesa cattolica. Nel concistoro ordinario dell’11 febbraio 2013 aveva annunciato la sua rinuncia motivandola con l’impossibilità di svolgere il compito a causa dell’età e dei problemi di salute. Al soglio pontificio gli era succeduto papa Francesco, eletto al quinto scrutinio il 13 marzo 2013 durante il conclave tenutosi nello stesso anno.

Il 17 e 18 maggio 2008 Benedetto XVI fu in visita apostolica in Liguria iniziata dal santuario di Savona e proseguita a Genova dove Joseph Ratzinger era stato alla Madonna della Guardia, all’ospedale Gaslini, in piazza Matteotti per l’Angelus e poi alla cattedrale di San Lorenzo per benedire la tomba del cardinal Siri. Infine la messa in piazza della Vittoria davanti a migliaia di fedeli.

Ratzinger era rimasto, anche dopo l’uscita di scena come pontefice, una figura di primo ordine come baluardo della tradizione e dell’ortodossia cattolica, specialmente per i detrattori del “troppo moderno” Bergoglio. A minare l’immagine del papa tedesco anche le accuse relative al presunto silenzio su casi di pedofilia. Benedetto XVI è stato però il primo pontefice a chiedere ufficialmente scusa per “la grandissima colpa” di aver trascurato il grande male che da anni dissesta la Chiesa cattolica.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta: “Addio a Papa emerito Benedetto XVI, colui che ha ridato fondamento alla ragione nel percorso di fede. La Liguria ricorda il suo viaggio nel maggio del 2008 tra Savona e Genova e per il mondo intero resterà un esempio di saggezza e devozione alla Chiesa. Un grande teologo, un papa che non dimenticheremo”.