Millesimo, arrestato esponente della ‘ndrangheta calabrese: deve scontare una pena di 11 anni

Nel pomeriggio di ieri a Millesimo, i carabinieri hanno arrestato e condotto in carcere, presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, un 49enne calabrese, legato alla cosca della ‘ndrangheta di Siderno, per una condanna definitiva di 11 anni di reclusione per vari reati contro il patrimonio.

Per evitare il carcere duro, l’arrestato, per motivi di salute, era stato autorizzato a scontare la pena presso una comunità terapeutica di Millesimo, dove tuttavia ha assunto un comportamento non in linea con le regole del provvedimento a suo carico e, creando disordine con gli altri ospiti e non poche difficoltà per la sua gestione.

L’uomo, infatti, non rispettava i protocolli, teneva un atteggiamento molto aggressivo nei confronti degli ospiti e del personale, e ha anche tentato di scappare.

Da qui le numerose segnalazioni dei carabinieri che hanno portato la magistratura a revocare il beneficio concesso al 49enne, riconducendo il soggetto in carcere a Genova.