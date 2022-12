Milan Club Alassio, lanciata una raccolta giocattoli: saranno donati per Natale ai bimbi del Gaslini

Alassio. Una raccolta di doni natalizi per i bimbi del Gaslini. Dopo il grande successo dello scorso anno, che ha visto anche il sindaco Marco Melgrati nelle vesti di Babbo Natale in “missione” all’Istituto Gaslini di Genova, il Milan Club Alassio replica quest’anno e si appella alla generosità degli alassino chiedendo nuovamente il contributo di quanti vorranno donare giocattoli per le prossime festività natalizie da consegnare ai bimbi dell’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova.

La raccolta, organizzata dal presidente del Milan Club Alassio Moreno Berto, prevede la donazione di giocattoli nuovi, confezionati, no i peluches.

Babbo Natale, con una delegazione del Milan Club Alassio si recherà infatti presso il Gaslini il 23 dicembre per consegnare personalmente i regali ai bambini ricoverati.

Chi desidera contribuire può chiamare questi numeri telefonici: Moreno 342 3124712; Giovanni 3381924396; Renato 3663704838.