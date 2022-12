Liguria. La giornata si apre, dal punto di vista meteorologico, con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento nuvoloso più consistente relegato tra la valle Scrivia e la val Bormida; al pomeriggio, secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, non dovrebbe esserci nessuna variazione significativa, mentre in serata è atteso un aumento della nuvolosità sul Tigullio e Spezzino, dove non si esclude anche qualche breve scroscio di pioggia.

I venti saranno moderati o tesi da Nord tra savonese e genovese. Altrove ventilazione più debole. Mare poco mosso. Temperature stazionarie sulla costa minime comprese tra +6 e +10° C, nell’interno tra -1 e +4° C. Massime tra +14 e +18°C sulla costa, tra +7 e +11° C nell’interno (fondovalle/collina).

Domani al mattino già possibili precipitazioni deboli a Levante alternate a temporanee schiarite. Sul centro-Ponente, invece, al mattino cielo parzialmente nuvoloso, con nuvolosità in generale aumento dal pomeriggio con rovesci che interesseranno gran parte della regione. Venti moderati o tesi da Nord tra Savona e Genova, da Sud Est sul Levante, deboli sull’imperiese. Mare poco mosso ma moto ondoso in aumento dalla sera. Temperature in calo soprattutto nei valori massimi.

Venerdì 9 dicembre sarà la giornata peggiore di questi tre giorni: forte tramontana sul settore Ovest della Liguria e rovesci a tratti intensi su tutte le zone, in particolar modo sul centro-Levante. Quota neve inizialmente sui 500-600 m sul lato padano del savonese in rialzo col passare delle ore. Altrove quota neve più alta.