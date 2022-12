Liguria. L’ingresso di aria molto fredda in quota favorisce la formazione di qualche nota instabile sugli estremi della regione. Ci attendono giornate ventose e con temperature in netta diminuzione.

Secondo il Centro Limet, oggi domenica 11 dicembre avremo tra la notte ed il primo mattino locali episodi di instabilità sugli estremi della regione, per il resto della mattinata cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi ovunque. Nel corso del pomeriggio non si esclude la formazione di qualche rovescio sul’imperiese, tempo stabile e prevalentemente soleggiato altrove.

Venti moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a forti o di burrasca tra Genova e Capo Mele. Rientri meridionali sugli estremi della regione. Nella seconda parte di giornata graduale indebolimento della ventilazione, in serata risulterà debole o moderata da nord/nord-est ovunque. Mare stirato o mosso sotto-costa, da molto mosso a mosso al largo. Temperature in diminuzione: sulla costa minime tra 4 e 11 gradi, massime tra 8 e 14 gradi; all’interno minime tra -5 e 6 gradi, massime tra 5 e 10 gradi (fondovalle/collina).

Lunedì 12 dicembre tra la notte ed il mattino addensamenti, con locali rovesci associati, sullo spezzino, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi altrove. Nel corso del pomeriggio nuvolosità in aumento a partire da ponente, entro tarda sera i cieli si presenteranno molto nuvolosi o coperti sull’intera regione.

Venti moderati settentrionali sul centro-ponente, da est/sud-est a levante. Mare poco mosso, localmente mosso verso sera. Temperature in diminuzione, specie nei valori minimi.

Martedì 13 dicembre giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, non si esclude qualche debole ed intermittente fenomeno su estremo ponente e zone interne.

Temperature minime in lieve calo lungo la costa, stazionarie od in leggero rialzo nell’entroterra; massime in diminuzione ovunque. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.