Liguria. L’arrivo di una nuova perturbazione determina un forte peggioramento delle condizioni atmosferiche sul nord Italia. Anche sulla Liguria ci attende una giornata di forte maltempo con piogge, nevicate e gelicidio.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi giovedì 15 dicembre avremo dalle ore centrali della giornata fenomeni di forte intensità. Elevato rischio di gelicidio (pioggia congelante) tra Val Bormida, Val D’Orba, Valle Stura, zona settentrionale della Val Polcevera e su buona parte della Valle Scrivia; saranno possibili disagi. Nel corso del pomeriggio quota neve in calo fino a fondovalle in Val Bormida e nella parte più occidentale della Val D’Orba. Nella seconda parte di giornata raffiche di vento anche oltre i 90-100 chilometri orari, specie tra Genova e Capo Mele.

Nel dettaglio: al mattino cieli molto nuvolosi o coperti, con i primi rovesci che inizieranno ad interessare il centro-levante. Tra la tarda mattinata e le ore centrali della giornata fenomeni in rapida estensione ed intensificazione da ponente verso levante. Nel corso del pomeriggio sono attese piogge anche di forte intensità, specie sul settore centro-orientale. Precipitazioni che potranno assumere carattere di gelicidio (pioggia congelante) in Val Bormida, Val D’Orba, Valle Stura, nella zona settentrionale della Val Polcevera e su buona parte della Valle Scrivia. Da metà pomeriggio quota neve in progressivo calo fino a fondovalle in Val Bormida e nella parte più occidentale della Val D’Orba, mentre sui restanti versanti padani centro-occidentali persisterà il rischio di gelicidio. Tra il tardo pomeriggio e le primissime ore serali, poco prima della cessazione dei fenomeni, non si esclude qualche fiocco di neve anche sulle vette dell’Appennino orientale. In serata generale esaurimento delle precipitazioni, anche se verso mezzanotte sarà possibile una recrudescenza dei fenomeni sull’Imperiese.

Venti tra la notte ed il primo mattino moderati settentrionali a ponente, tesi da est/sud-est altrove. Da metà mattinata forti o di burrasca da nord sul centro-ponente, forti da sud-est a levante. In serata forte ventilazione settentrionale ovunque, possibili raffiche oltre i 90-100 chilometri orari tra Genova e Capo Mele. Mari: da mosso a molto mosso sotto-costa, anche se in serata potrà risultare stirato sul centro-ponente. Da molto mosso ad agitato al largo. Temperature in aumento lungo la costa, soprattutto a levante. Stazionarie od in lieve calo nelle zone interne. Sulla costa minime tra 4 e 11 gradi, massime tra 9 e 15 gradi; all’interno minime tra -3 e 4 gradi, massime tra 1 e 8 gradi (fondovalle/collina).

Venerdì 16 dicembre avremo tra la notte ed il mattino ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali. Nella prima parte di giornata dei rovesci interesseranno gli estremi della regione ed il Tigullio, molte nubi in un contesto prevalentemente asciutto altrove. Nel corso del pomeriggio residui piovaschi a levante, asciutto con ancora molta nuvolosità altrove.

Venti da tesi a moderati settentrionale sul centro-ponente, debole o moderata meridionale a levante. Mare mosso, fino a molto mosso al largo nella prima parte di giornata. Temperature in generale aumento.

Sabato 17 dicembre in serata ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali. Avremo qualche addensamento sugli estremi della regione e nelle zone interne, ben soleggiato altrove.

Temperature minime stazionarie, massime in aumento. In serata ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.