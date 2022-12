Liguria. Correnti umide meridionali nei bassi strati determinano l’avvio della settimana che porterà al Natale con molte nubi e qualche piovasco. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet alle prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 19 dicembre, nel corso della mattinata nuvolosità in aumento sull’intero territorio regionale. Entro le ore centrali della giornata non si escludono i primi pioviggini in corrispondenza dei rilievi del settore centrale, mentre persisterà qualche schiarita sulle Alpi Liguri.

Nel pomeriggio ed in serata cieli molto nuvolosi o coperti ovunque con pioviggini o deboli piovaschi associati. Venti deboli, con locali rinforzi mattutini, da nord tra Genova e Capo Mele, da deboli a moderati dai quadranti meridionali altrove. Mare generalmente poco mosso. Temperature stazionarie o in aumento: saranno comprese sulla costa tra 6 e 15 gradi, nell’entroterra tra -3 e 12 gradi.

Domani, martedì 20 dicembre, giornata caratterizzata da nuvolosità diffusa, risulterà maggiormente compatta e accompagnata da piovaschi sul centro-levante. Tempo asciutto con anche delle schiarite a ponente. Temperature ancora in aumento, specie le minime.

Per, mercoledì 21 dicembre, si prevedono cieli coperti ovunque. Nel corso della giornata piogge che coinvolgeranno gran parte della regione, potranno assumere carattere di rovescio sul settore centro-orientale. Temperature stazionarie.