Liguria. Ancora flussi umidi occidentali protagonisti in Liguria, si faranno più consistenti nella seconda parte della settimana apportando nuove precipitazioni.

Secondo il Limet, associazione ligure di meteorologia, sarà una mattinata soleggiata a Ponente, mentre sul resto della regione nuvolosità irregolare e addensamenti via via più compatti sul settore centro-orientale; tra il pomeriggio e la serata su queste zone non si escludono deboli precipitazioni. Molto nuvoloso o coperto ovunque entro la fine della giornata.

Durante la notte e la mattinata tramontana tesa tra Capo Mele e Voltrese, locali accelerazioni nelle zone soggette. Dal pomeriggio flussi in generale attenuazione. Mare generalmente mosso al largo, poco mosso dalla sera lungo la costa.

Temperature in calo, specie le massime nell’interno, anche se restano al di sopra della media del periodo: sulla costa minime tra +9 e +13° C, nell’interno tra +5 e +11° C, massime sulla costa tra +13 e +15° C, nell’interno tra +9 e +13° C (fondovalle/collina).

Domani, giovedì 29 dicembre, la Liguria sarà divisa in due: piogge diffuse a Levante, asciutto a Ponente con spazio per aperture al mattino sull’imperiese. Vento sostenuto da Scirocco sul settore centrale e orientale del Ligure, rinforzi in mare aperto. Debole o al più moderato settentrionale su imperiese e savonese. Mare in prevalenza mosso. Temperature in aumento le minime a Levante, in calo le massime ovunque.

Venerdì 30 dicembre ancora tempo perturbato a Levante con precipitazioni moderate sebbene non si possa escludere dal pomeriggio qualche scroscio più intenso tra Genova e il Tigullio. Venti a rotazione ciclonica, intensità al più moderata.