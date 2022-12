Meteo, cieli grigi e qualche goccia di pioggia sulla Liguria

Liguria. Sulla nostra regione correnti umide meridionali nei bassi strati stanno determinando cieli in prevalenza grigi. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, martedì 20 dicembre, già in mattinata nuvolosità diffusa in particolar modo dal Savonese verso est, dove non sono esclusi anche deboli piovaschi. Nel pomeriggio la situazione non varierà più di tanto, con l’Imperiese che potrà beneficiare di qualche occhiata di sole mentre tra Savonese verso levante le nubi rimarranno compatte e ci sarà ancora qualche debole rovescio.

Venti prevalentemente dai quadranti meridionali, deboli al mattino, più moderati di pomeriggio. Tramontana moderata, invece, tra Savonese e Genovese di ponente. Mare poco mosso al mattino, ma moto ondoso in graduale aumento. Temperature stazionarie o in leggero aumento: saranno comprese sulla costa tra 7 e 14 gradi, nell’interno tra 1 e 10.

Domani, mercoledì 21 dicembre, nuvolosità diffusa, maggiormente compatta ed accompagnata da rovesci sul centro-levante. Venti deboli da nord tra Genova e Savona, poi moderati meridionali. Mare mosso e temperature stazionarie o in leggero calo.

Per giovedì 22 dicembre si prevede invece una giornata prevalentemente asciutta. Non mancheranno le nubi, specie sul centro-levante.