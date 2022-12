Messa di Natale per i marittimi imbarcati sulle navi in porto a Savona e Vado

Savona. L’associazione Stella Maris di Savona “don Mario Genta” ha realizzato la Messa di Natale per i marittimi imbarcati in tutte le navi presenti nel porto di Savona- Vado ed in rada

La messa, celebrata da don Andrea Camoirano, è stata registrata nella chiesa di San Raffaele al porto e sarà trasmessa con la collaborazione dell’Avvisatore Marittimo di Savona il giorno di Natale in streaming (raggiungibile al link https://youtu.be/M5xC22T2VB0).

Questo il messaggio del vescovo Calogero Marino: “All’Autorità Portuale, a tutti i marittimi, ai lavoratori del mare e agli operatori della Stella maris mi piace inviare un breve saluto, in questi giorni di natale. Lo faccio con le parole ascoltate una notte dai pastori di Betlemme: ‘Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama’ (Lc 2,14).Sono parole che legano insieme, indissolubilmente, la gloria e la pace. Una pace fatta Persona, perché il Bambino della mangiatoia, Gesù, ‘è la nostra pace’ (Ef 2,14). Sono parole molto attuali, in tempo di guerra e di migrazioni. E anche il mare, dove vivete e svolgete il vostro prezioso lavoro, è diventato troppo spesso luogo di violenza e di morte; Dio, invece, lo ha creato e sognato come luogo di incontro tra popoli diversi, di lavoro, di bellezza. So che fate tutto quello che potete perché il mare sia bello e pulito, e spero con voi che le navi trasportino sempre cibo e grano per tutti, e non strumenti di morte! Vi auguro allora un Natale di pace e prego per Voi e per i Vostri cari”.