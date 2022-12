Mercato settimanale in via Paleocapa, gli ambulanti soddisfatti: “Location perfetta, non c’è un attimo di pausa”

Savona. Location perfetta, passaggio continuo di persone, maggiore soddisfazione della clientela. A quattro settimane dallo spostamento dei banchi in via Paleocapa è positivo il bilancio degli ambulanti del mercato settimanale a Savona. Da lunedì 21 novembre, infatti, i banchi si trovano anche in una delle arterie principali della città.

Per tutti (sono stati intervistati 8 ambulanti) è una sistemazione migliore della precendente, eccetto per uno di loro che riconosce un vantaggio generale per il mercato, ma per il suo banco luci e ombre: “Prima ero in via Astengo, un po’ isolato, ma avevo la mia clientela fissa, ora passano in tanti, ma non ho aumentato i guadagni. E’ come prima, con la differenza che devo prestare più attenzione al banco”.

Qualcuno rimpiange la sistemazione di anni fa, quando i banchi si trovavano nell’area di Binario Blu: “Abbiamo grande nostalgia del parcheggio di piazza del Popolo, ma rispetto a prima questa è una scelta migliore. E’ più raccolto, più accogliente”, ha commentato la madre di Fabrizio Fratino, presente eccezionalmente oggi in sostituzione del figlio.

Franca Bertoldi, di un banco di abbigliamento: “Vediamo tanta gente, siamo contenti noi ambulanti ma anche i clienti. Meglio di così non penso si potesse fare”. Fa eco Antonella, sempre titolare di un banco di abbigliamento: “Vengo a Savona da 40 anni ed è il ‘quarto’ mercato che vedo, così si sta bene”. Giulia Vitale, dietro al banco di cinture e portafogli, soddisfatta commenta: “Non c’è un attimo di pausa, è così che dovrebbe essere”. Dello stesso avviso Raffaele Papalia che aggiunge: “Disposti così è più facile trovarci, prima sistemati lungo vie trasversali, chi entrava in una saltava quella successiva”.

Alessandro Oddera trasferito da via Montenotte: “C’è più traffico di persone dal mattino fino alla sera, tanti prima addirittura non venivano, qui è più facile trovarci“. E spezza una lancia in favore del Comune: “L’amministrazione è stata molto disponibile nei nostri confronti”. Un altro ambulante, invece, si limita a dire che è soddisfatto dell’attuale collocazione, ma non spiega le motivazioni.

Grazie alla riduzione dei banchi e agli accorpamenti i banchi sono 180 (da 211), mentre fino a lunedì scorso il mercato occupava 675 parcheggi. Da lunedì il mercato ne occuperà solo 364. Sono stati recuperati quindi 311 parcheggi di cui 16 disabili, 15 carico/scarico, 113 a pagamento e 192 residenti.

Oltre alle vie occupate dal mercato (via Paleocapa, corso Italia, piazza del Popolo, ultimo tratto di via Guidobono) chiusa anche via Manzoni nel tratto tra via Santa Maria Maggiore e via Paleocapa – nel primo tratto di via Manzoni tolte le macchine nel lato opposto al comune per consentire il doppio senso di marcia (con creazione di area di manovra) – i park disabili presenti nella parte che viene chiusa sono stati spostati nell’angolo del comune. Chiusa anche via Ratti (con un’area da tenere libera ogni lunedì per eventuali emergenze); via Astengo, via Mistrangelo, via Au Fossu verranno trasformate in doppio senso con area di manovra.

In accordo con Ata, è stata prolungata a un’ora la gratuità del parcheggio di piazza del Popolo ed è stato previsto il lavaggio dei portici di via Paleocapa (i primi tre lunedì sarà un lavaggio a caldo) e marciapiedi tutti i lunedì oltre alla dislocazione di cestini aggiuntivi.