Mercato Savona, nuovo orario per le navette TPL Linea

Savona. Un servizio sempre più mirato all’esigenza dell’utenza diversificando il più possibile le partenze da Albissola con i bus di linea: con questo obiettivo TPL Linea ha varato il nuovo orario per le navette dell’azienda di trasporto previste per il mercato settimanale di Savona e il suo spostamento, che ha richiesto anche un nuovo piano della mobilità urbana.

Lunedì 19 dicembre 2022 saranno in vigore i nuovi orari per la sola navetta mercatale della tratta Albissola Marina – Savona: la variazione si è resa necessaria a seguito di segnalazioni e analisi sulla sovrapposizione rispetto alla consueta offerta del trasporto pubblico locale.

Il servizio può essere fruito dai titolari di abbonamento; per gli altri il costo del biglietto venduto a bordo dall’autista è pari a 1 euro ed è valido per una sola corsa.

ORARI:

“Come previsto sullo spostamento del mercato settimanale TPL Linea ha svolto una attenta valutazione operativa e abbiamo apportato i primi cambiamenti sull’orario delle corse per il servizio navetta, in particolare per la tratta da Albissola Marina che nei precedenti lunedì ha evidenziato alcune criticità” affermano la presidente di TPL Linea Simona Sacone e l’amministratore delegato Giovanni Ferrari Barusso.

“L’attuale piano della mobilità e del trasporto pubblico rimane ancora in una fase sperimentale e, nel caso, siamo pronti a ulteriori variazioni se si rendessero necessarie”.

“Stiamo cercando di fornire una rapida risposta e soluzioni concrete alle esigenze espresse dalla nostra utenza e dai viaggiatori, per facilitare l’accesso al mercato e alle vie cittadine interessate, con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico per gli spostamenti, limitando situazione di congestionamento del traffico e della viabilità” concludono i vertici TPL Linea.