Mercato del lunedì e fiera di Santa Lucia chiudono via Paleocapa due giorni consecutivi: “Rallentamenti in corso Mazzini e via Gramsci”

Savona. “Rallentamenti in corso Mazzini e via Gramsci al mattino presto e al pomeriggio tardi”. E’ il bilancio del comandante della polizia locale di Savona Igor Aloi al termine di due giornate con la chiusura di via Paleocapa.

Questa settimana infatti, il mercato settimanale del lunedì (trasferito dal 21 novembre in via Paleocapa) e la tradizionale fiera di Santa Lucia, capitate quest’anno in due giorni consecutivi, hanno messo alla prova la viabilità savonese con la chiusura di una delle arterie principali della città.

Per quanto riguarda piazza Mameli – ha sottolineato Aloi – “la situazione è migliorata con l’apertura di via Montenotte”.

Sui social, invece, i commenti sulla nuova sistemazione del mercato del lunedì si dividono: da una parte chi apprezza la nuova sistemazione e non ha riscontrato criticità, dall’altra chi invece sottolinea che i tempi di percorrenza per attraversare la città si sono notevolmente dilatati.

Il test di questi due giorni potrebbe costituire anche un “esperimento” per il traffico nella città della Torretta in vista della possibile pedonalizzazione di via Paleocapa. Infatti, se in un primo momento saranno interessate solo via Caboto, via Untoria, via Ratti e tratti di corso Italia, via Mistrangelo, via Manzoni e via Rossello, l’area chiusa alle auto potrebbe essere ampliata.