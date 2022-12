Manovra, 3mln di euro per la sicurezza del lavoro portuale

Liguria. “Tre milioni di euro destinati alle imprese del porto che investiranno in sicurezza sul lavoro. Grazie alla proposta emendativa del M5S, portiamo a casa un risultato importante per la tutela di imprese e lavoratori”. Lo dichiara il deputato del M5S Roberto Traversi, il cui emendamento, ampliato peraltro di un milione di euro per ciascun anno dal 2023 al 2026, entra nel solco del “Fondo sicurezza lavoro portuale”, istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il contributo approvato dalla commissione Bilancio della Camera dei Deputati verrà erogato per: agevolare il conseguimento o il rinnovo della patente e le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati al trasporto e alla movimentazione di persone e merci nell’area portuale riconoscendo un “buono portuale” per ciascun dipendente; sviluppare modelli di organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro grazie a un “buono portuale” di 10.000 euro per ciascuna impresa che intraprenderà il percorso di adozione; incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione e di riqualificazione del personale nella direzione della digitalizzazione e dei processi di automazione tramite un “buono portuale” di 50.000 euro per ciascuna impresa che erogherà la formazione.

“Un obiettivo importante – aggiunge Traversi -, quello di incentivare la qualificazione del lavoro portuale e soprattutto di garantire al meglio la sicurezza e salute. Piccoli passi ma fondamentali sempre a tutela dei lavoratori e delle imprese”.

In Aula alla Camera, invece, la deputata Dem Valentina Ghio, della commissione Trasporti di Montecitorio, intervenendo durante la discussione generale sulla Legge di Bilancio ha detto: “Dopo la pandemia, che ha cambiato anche le necessità di mobilità degli italiani, speravamo che le misure a favore del trasporto pubblico locale, della mobilità sostenibile e della portualità, avessero una visione e una prospettiva diversa. Invece i numeri e l’impostazione politica della manovra dicono il contrario”.

“Anche i sindaci e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e di settore – ha proseguito l’esponente Pd – hanno espresso grande preoccupazione per le sorti del trasporto pubblico. A fronte di 1 miliardo di risorse necessarie stimate, sono stati stanziati solo 100 milioni per il 2023 e 250 per il 2024, del tutto insufficienti per le esigenze del trasporto pubblico ed è stato respinto anche il nostro emendamento che chiedeva almeno 400 milioni dal 2023. Cancellato anche il bonus trasporti: un altro aiuto prezioso in meno per le famiglie”.

“Da finanziare le misure per la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale è stato un ulteriore passo indietro: prima della manovra avevamo un fondo per le ciclabili di 47 milioni di euro per il 2023, adesso il fondo contiene 2 milioni per il 2023 nonostante le nostre richieste ben più alte. Mentre sul tema strategico della portualità non si evince una direzione chiara ma solo smantellamento di fondi esistenti: ferrobonus e marebonus, fondo amianto, fondo smaltimento navi abbandonate: tutte misure che erano finanziate, che abbiamo richiesto con nostri emendamenti e che oggi sono sparite”.

“Alle fine il quadro che emerge sui trasporti e la mobilità – ha concluso Ghio – ci appare carente e deludente, senza un pensiero di prospettiva, senza misure concrete che vadano incontro alle esigenze di spostamento dei cittadini, con un balzo indietro rispetto ai temi della sostenibilità, e non accoglie le esigenze manifestate dai sindaci delle principali città del nostro Paese ci troviamo di fronte a interventi limitati, cancellazione di percorsi virtuosi in essere, mancanza di visione di futuro. Crediamo si possa fare meglio e di più per sostenere la mobilità dei cittadini, la transizione ecologica e lo sviluppo di settori trainanti del nostro Paese”.