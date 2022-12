Malvivente ruba la borsa contenente l’incasso della libreria: i carabinieri si lanciano all’inseguimento a piedi e recuperano la refurtiva

Albenga. E’ stata recuperata dai carabinieri della compagnia di Albenga al termine di un inseguimento a piedi nel centro storico la borsa (contenente l’incasso della giornata) della titolare di una libreria, rubata pochi istanti prima da un malvivente poi dileguatosi.

Intorno alle 19.30 di ieri sera la titolare della libreria “San Michele” si apprestava a chiudere la saracinesca del negozio. Approfittando del fatto che la donna aveva riposto momentaneamente a terra la borsa, uno sconosciuto le si è avvicinato afferrando la borsa e dandosi a precipitosa fuga a piedi per le vie del centro.

Le grida della vittima hanno però attirato l’attenzione di due carabinieri della compagnia ingauna che, pur essendo liberi dal servizio e in abiti civili, si sono lanciati all’inseguimento dell’uomo; questi per sfuggire all’arresto ha buttato a terra la borsa contenente tutto l’incasso e i documenti, che sono stati subito recuperati e restituiti alla donna.

Le indagini finalizzate all’identificazione del ladro (che nella circostanza è poi riuscito a far perdere le proprie tracce) sono tuttora in corso, anche attraverso l’ausilio delle telecamere della videosorveglianza cittadina. Non appena identificato, sarà denunciato all’autorità giudiziaria savonese per furto aggravato.

La presenza dei militari dell’Arma nei centri cittadini, soprattutto in questo periodo di prossime festività natalizie, conferma l’attenzione dell’Arma locale nel prevenire e reprimere il fenomeno dei reati predatori, che in questo caso ha contribuito a fornire quel senso di sicurezza fra i cittadini, che è alla base dello sviluppo sociale e del mantenimento dei luoghi di aggregazione nelle piazze e nei comuni della zona costiera.