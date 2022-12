M5s, bonus da 50 euro per le bollette e 150 euro per ogni neonato: botta e risposta sulla manovra regionale

Liguria. Un “bonus natalità” per ogni nuovo arrivato in Liguria e un “bonus bollette” per aiutare le famiglie alle prese con il caro energia. Sono le principali proposte presentate dal Movimento 5 Stelle sotto forma di emendamenti alla legge di regionale che si discute in questi giorni in Consiglio, con l’approvazione prevista prima di Natale del bilancio regionale e della manovra finanziaria 2023-2025.

La misura più onerosa in termini finanziari sarebbe il bonus da 50 euro per le utenze energetiche al fine di garantire sostegno alle famiglie residenti in Liguria con Isee fino a 20mila euro. Il costo è quantificato in 800mila euro da reperire alla voce ‘Fondi e accantonamenti’ e sarebbe dunque sufficiente per 16mila nuclei familiari.

Il “bonus natalità” varrebbe invece 150 euro da corrispondere alle famiglie con Isee fino a 40mila euro per ogni nascituro residente in Liguria. La motivazione è il “perdurare del calo della natalità in Regione Liguria, peraltro con un tasso più alto rispetto ad altre regioni”, si legge nella relazione. Secondo le stime di Tosi la misura costerà 300mila euro equivalenti a 2mila neonati. Spetterebbe poi alla giunta definire i beneficiari, i criteri e le modalità di concessione del contributo.

Per il caro bollette il presidente Giovanni Toti aveva annunciato misure specifiche in manovra. In sostanza si tratterà di una rimodulazione delle detrazioni sull’addizionale regionale Irpef che nel 2023 saranno mirate alle famiglie con redditi più bassi, senza distinzioni sul numero di figli a carico. Alla misura saranno destinati 5 milioni così come negli anni precedenti.

E nella seduta di oggi si sono svolte le relazioni sulla manovra di bilancio. Il presidente della I Commissione Affari generali, Istituzionali e Bilancio Lilli Lauro ha illustrato il Disegno di legge 137 “Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025). “Il provvedimento – ha esordito – stabilisce che, per l’anno 2023, le eventuali disponibilità di risorse derivanti dalla gestione del bilancio siano, prioritariamente, destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, di riduzione del debito e agli investimenti”. Il presidente ha ricordato le misure già adottate negli anni e finalizzate al rinnovo del parco automobilistico regionale, in particolare una serie di esenzioni dalla tassa automobilistica per i veicoli meno inquinanti. “La Regione – ha precisato – ha deciso di interpretare estensivamente la normativa statale, che prevede l’esenzione per i motori elettrici, ricomprendendo tutti i veicoli senza distinzione e, pertanto, anche i tricicli e i quadricicli, che tecnicamente non rientrano nei motocicli indicati dalla normativa statale di riferimento”.

Fra gli altri interventi Lilli Lauro ha citato la misura di contenimento della pressione fiscale in materia di Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nei casi in cui nel 2023 l’impresa sia avviata da giovani, prevedendo l’azzeramento dell’IRAP per il 2023 e per i due anni successivi. Il presidente ha ricordato che il disegno di legge è stato sottoposto al parere del Consiglio delle Autonomie Locali, che si è espresso favorevolmente il 12 dicembre 2022.

Il presidente della I Commissione ha poi illustrato, nel dettaglio, anche il disegno di legge 138 “Disposizioni collegate alla Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)” sottolineando, in particolare, gli interventi per incentivare l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi prestati al cittadino, di competenza comunale, nelle forme dell’Unione di Comuni e in altre convenzioni «fornendo supporto ai Comuni, specie a quelli di piccole dimensioni, tramite la concessione di contributi dedicati”. Nella sua dettagliata relazione il presidente ha citato anche alcune modifica della disciplina dei Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), che definiscono meglio le tipologie di intervento infrastrutturale affinché gli enti locali possano adottare più agevolmente i Programmi e “circostanziano le misure di tutela per i soggetti interessati dalla realizzazione delle opere pubbliche, estendendole anche alle attività commerciali». «Viene disciplinato – ha aggiunto – il fondo per il supporto alla residenzialità e semiresidenzialità sociosanitaria, destinato alla copertura del contributo di solidarietà per gli utenti in condizioni di fragilità e a basso reddito”.

Il presidente ha ricordato anche, nel settore della cultura, un contributo straordinario per il Centro sperimentale lirico sinfonico Teatro dell’Opera Giocosa di Savona e un fondo per le associazioni e società sportive dilettantistiche nei campionati nazionali e internazionali nelle discipline sportive riconosciute dal CONI. “Viene modificata la normativa regionale – ha aggiunto – per disciplinare il recupero di spazi di servizio alla balneazione, in particolare prevedendo che i Comuni possano consentire, anche per periodi limitati di tempo, l’utilizzazione di scogliere artificiali e di altre opere di difesa costiera per attività connesse alla balneazione» e ha citato i contributi per sostenere la costituzione e l’avvio delle Comunità Energetiche Rinnovabili. «Negli interventi di manutenzione ordinaria e di facile esecutività degli alvei dei corsi d’acqua e delle sponde effettuati dai Comuni – ha detto – sarà possibile rilasciare un’unica autorizzazione valida su più bacini o anche su tutto il territorio comunale, per una durata fino a di 5 anni”. Fra le altre misure il presidente ha annunciato che i cani di assistenza ai disabili, compresi i “cani di allerta medica”, come i cani per le persone non vedenti, potranno utilizzare gratuitamente i mezzi di trasporto pubblico locale e potranno accedere agli esercizi commerciali o stabilimenti balneari. Lauro ha aggiunto: “In considerazione del protrarsi delle criticità conseguenti all’emergenza COVID-19, è prorogata, sino al 31 dicembre 2023 la durata dei cronoprogrammi per attuare i piani di adeguamento per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private, presentati dalle aziende”. Sempre in tema di emergenza sanitaria la previsione del Fondo integrativo viene estesa agli anni 2024 e 2025, per rispondere al fabbisogno sanitario post Covid-19 e per sostenere la spesa sanitaria corrente per gli ulteriori esercizi 2024 e 2025.

Roberto Centi (Lista Ferruccio Sansa Presidente) ha presentato la relazione di minoranza del gruppo. “Il bilancio preventivo del 2023 – ha esordito – è sostanzialmente affetto da staticità, non tiene conto delle condizioni mutate del contesto nazionale internazionale e non è in grado di adeguare la realtà ligure e le sue prospettive di sviluppo alle enormi e significative novità intervenute negli ultimi anni”. Secondo il consigliere, infatti, “il provvedimento è affetto da immobilismo e non presenta uno slancio progettuale sui temi fondamentali, in primis quello della sanità, ma anche della scuola e dell’ambiente, non fa chiarezza su funzioni, compiti e ripartizioni interne e sui rapporti reciproci delle società partecipate dalla Regione, non chiarendo quale sia l’effettiva funzione di Liguria Digitale e quale sia la sua “mission”, oltre a quella di gestire notevoli flussi di denari”. A questo proposito il consigliere ha ricordato le raccomandazioni della Corte dei Conti contenute nel giudizio di parificazione sull’esercizio 2021 che invitano a tenere sotto controllo le criticità di alcune società come Ligur Capital. “La gestione delle risorse pubbliche – ha sottolineato – deve sempre rispettare i criteri di efficacia, efficienza e economicità”. Centi ha rivolto critiche puntuali alla manovra, in particolare, sul tema della sanità e sul Pnrr “su cui sono mancate fin dall’inizio una programmazione e una progettazione organiche e lungimiranti mentre la giunta si è avvalsa di strutture di missione che hanno programmato verso il basso e verso il privato la sanità”. Il consigliere ha poi criticato i fondi del Pnrr destinati dalla regione al progetto del biodigestore a Saliceti, nello spezzino, nonostante la bocciatura del Tar e, sempre rispetto a temi ambientali, ha annunciato l’impegno del gruppo per garantire ai parchi un fondo ulteriore, per arrivare a 3 milioni complessivi.

Secondo Centi, inoltre, nel sistema sanitario regionale “ci sarebbe l’interazione, spesso non coordinata e controproducente di troppi soggetti nello stesso ambito: le 5 Asl, le aziende ospedaliere, ALiSa e la Struttura di missione mentre la legislazione raccomanda una gestione accentrata”. Rispetto al rapporto fra il Piano socio-sanitario e bilancio il consigliere ha chiesto una maggiore trasparenza sulla tempistica dei provvedimenti licenziati dalla giunta e, in particolare, sul “Piano Restart” e ha denunciato la carenza di medici, le liste di attesa troppo lunghe per le prestazioni sanitarie e la mobilità passiva, che – ha detto – costa oltre 60 milioni. Centi ha lamentato, inoltre, l’assenza di studi approfonditi sui fabbisogni e un monitoraggio adeguati.

“Nel settore scolastico – ha aggiunto – manca un programma formativo non solo edilizio e occorrono incentivi fiscali alle aziende che assicurano l’assunzione di giovani laureati. La Regione deve investire di più in ricerca e innovazione e l’orientamento deve essere costituito da studi approfonditi e programmazione mentre l’attuale intreccio fra offerta formativa, edilizia scolastica e possibilità lavorative offerte dalla Regione offre uno specchio di una progressiva marginalizzazione della scuola”. In qualità di presidente della VI Commissione antimafia Centi, infine, ha fortemente criticato un emendamento presentato dalla giunta al Disegno di legge 118 che interviene sulla possibilità di riutilizzo a fini sociali da parte della Regione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose in quanto questa iniziativa lede il ruolo istituzionale della VI Commissione, dove si sta elaborando una proposta di legge, e mentre la giunta stessa sta elaborando un disegno di legge ad hoc.

“Ottava sessione di bilancio per il M5S in Regione Liguria e lo scenario non cambia: assessori e consiglieri della maggioranza che non fanno nemmeno finta di ascoltare l’opposizione, anzi si fanno gli affari loro come se fossero a una festa privata. Oggi, poi, la routine ha ceduto il passo alla commedia: durante le relazioni di minoranza, il presidente ha indetto una conferenza stampa per rispondere alle critiche… dell’opposizione. Peccato che non avessimo ancora terminato l’esposizione. Quisquilie? Può darsi, ma segnalo che quanto occorso oggi è un atteggiamento che cozza con l’invito fatto dallo stesso presidente, e cioè di sederci intorno a un tavolo per valutare le proposte della minoranza. Noi per senso di responsabilità lo faremo, ma ci aspettiamo serietà e concretezza” ha aggiunto il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi nella relazione di minoranza del Gruppo pentastellato.

“Tornando alla sessione di bilancio, visto che il centrodestra si è dimenticato delle esigenze della cittadinanza – continua Tosi -, ci abbiamo pensato noi con due bonus, un’esenzione e una scontistica. Un bonus utenze (luce e gas) per le famiglie residenti in Liguria con un Isee fino a 20.000 euro al fine di aiutare chi è più in difficoltà a causa dell’aumento dei costi energetici e la sua ricaduta su tutti i beni di prima necessità. Un bonus natalità, visto il perdurare del calo delle nascite in Liguria per le famiglie con Isee non superiore ai 40.000 euro. Vorremmo poi che tutti i pazienti sottoposti a dialisi, chemioterapia e radioterapia vengano esentati dal pagamento del bollo auto per l’anno a venire in quello che vuole essere un segnale di vicinanza oltre che di civiltà verso chi soffre. Inoltre, visto che si parla di una Regione che a quanto pare andrà incontro a importanti interventi sul fronte della digitalizzazione, chiediamo, come avviene già in altre Regioni, che sia riconosciuta una riduzione della tassa automobilistica pari al 10% per i pagamenti effettuati dai contribuenti liguri mediante domiciliazione bancaria”.

Infine, Tosi replica alle critiche del presidente della Regione. “Comprensibile che non abbia gradito le nostre osservazioni, ma se ne faccia una ragione: sono 7 anni che governa la Liguria e i problemi non li ha minimamente risolti. La sanità, che assorbe l’80% delle risorse regionali, è ancora allo sbando e no… le nostre non sono critiche pretestuose. Provi il presidente che cosa significa recarsi in un Pronto soccorso e restare parcheggiati su una barella per 2-3 giorni”.

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno), prima della pausa, ha illustrato la prima parte della relazione del gruppo facendo riferimento al difficile contesto internazionale: “L’anno prossimo sarà un anno molto duro, ma la manovra economica regionale non è adeguata alle emergenze e risulta fuori fase, non c’è una misura anticiclica per contrastare i fenomeni di peggioramento delle condizioni di vita delle persone e delle imprese, per superare la crisi energetica e il disastro nella sanità”. Secondo il consigliere, nonostante la congiuntura negativa, “non si pongono le condizioni che sono strategicamente necessarie per consolidare il dato positivo, rappresentato dall’opportunità del Pnrr, dei fondi post Covid e della programmazione di fondi europei”.

Garibaldi ha citato, in particolare l’assenza degli strumenti di pianificazione strategica: “Il Piano socio sanitario è è promesso da due anni e poi è stato rimesso nel cassetto in due minuti, non c’è il Piano energetico regionale, anche questo atteso da anni, e non c’è nemmeno il Piano per le politiche sociali, che è scaduto nel 2014 sociale”. Il consigliere teme, a questo punto, che le prossime programmazioni, incalzate dagli eventi, siano troppo affrettate e quindi non adeguate e ha ricordato, a questo riguardo, il calo futuro del Fondo sanitario nazionale che potrebbe abbassare gli investimenti per la sanità pubblica. “Mi aspetto – ha aggiunto – una presa di posizione anche della Liguria affinché il Fondo sanitario aumenti e ci sia una operazione di messa in sicurezza dei presidi fondamentali della sanità invece in questo bilancio c’è una separazione molto netta fra i numeri e ciò che accade fuori e accade dentro e mancano misure per il rafforzamento della rete sanitaria”.

“Le critiche delle opposizioni sono critiche di maniera, prive di ogni contatto con la realtà. La Liguria cresce più della media del Paese, sia dal punto di vista economico che da quello dell’occupazione, è una regione che ha un suo modello di sviluppo, che può non piacere alle opposizioni ma che ha dato straordinari risultati”. Così il presidente e assessore al Bilancio della Regione Liguria Giovanni Toti in replica agli interventi delle opposizioni durante il dibattito sul bilancio in Consiglio regionale.

“Oggi portiamo in aula una manovra che aiuta le fasce più deboli della popolazione con riduzioni fiscali, semplifica la vita alle imprese con riduzioni d’imposta e semplificazioni di tipo burocratico, e con un forte impegno dal punto di vista ambientale con importanti investimenti sul ciclo dei rifiuti e la difesa del suolo ma anche, ad esempio, sui veicoli meno inquinanti e la qualità dell’aria – prosegue Toti – Credo francamente che la visione delle opposizioni sia strumentale: mi sembra addirittura surreale sentir dire che non si faccia nulla per la sanità, alla vigilia del più grande piano di investimenti mai previsto in questa regione negli ultimi 30 anni. I problemi certamente esistono, e sono problemi nazionali: basti ricordare che la Liguria è tra le prime 10 regioni a livello nazionale per quanto riguarda il rispetto dei Lea. Se esiste un tema di personale sanitario e della sua scarsezza si tratta di una questione di livello nazionale e non solo ligure”.

“Per quanto riguarda l’utilizzo di scogliere artificiali ed altre opere a mare per attività connesse alla balneazione – conclude Toti – siamo di fronte a qualcosa di altrettanto surreale: con questa proposta andiamo a utilizzare spazi di difesa costiera finora inutilizzati per creare ricchezza e lavoro, ovviamente si parla di spazi che lo possano consentire dal punto di vista della sicurezza, senza togliere nulla a nessuno. Chi continua a creare contrapposizioni lo fa in modo manicheo, avendo una totale mancanza di proposte da portare in aula”.

La minoranza, però, rincara: “Nel mio intervento in Consiglio regionale ho espresso un giudizio negativo sulla relazione al bilancio regionale 2023 presentata dalla Giunta Toti. Più che una relazione al bilancio quindi, quella del Presidente Toti mi è sembrata una lista dei sogni che chi amministra la Regione da quasi 8 anni non è ancora riuscito a realizzare” ha ribattuto ancora il consigliere regionale Roberto Arboscello (PD-Articolo 1).

“Nell’intervento del presidente Toti si è raccontato di una Liguria che non esiste. Si è raccontato di una Liguria dove tutto funziona bene, dove la crisi economica si sente meno rispetto ad altre parti d’Italia, dove i ragazzi possono studiare e lavorare, dove anziani e fragili vengono supportati, dove i cittadini pagheranno meno tasse, dove funziona la sanità territoriale, dove gli imprenditori fanno la coda per investire, dove le infrastrutture sono un modello, dove si raggiungono gli obiettivi di transizione ecologica. La cruda realtà parla invece di una Giunta che non ha messo in campo nessuno strumento programmatorio per la Liguria. Una Regione senza Piano sociosanitario, senza Piano energetico regionale (fermo al 2020, mentre nel frattempo è cambiato il mondo, soprattutto a livello energetico), senza Piano dei rifiuti”.

“Nel mio intervento ho sottolineato inoltre alcuni numeri, indicativi della situazione in cui vivono i cittadini. Una sanità in gravissima crisi, dove a causa di liste d’attesa interminabili è necessario aspettare 10 mesi per una colonscopia, un anno per una visita dermatologica e l’obbligo di rivolgersi al privato per una visita oculista. Una Regione dove le infrastrutture sono tutt’altro che un modello, dato che si impiegano due ore di coda in autostrada per fare 40 km. Una Regione ultima per il consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili. Una Regione dove aumentano le diseguaglianze economiche di anno in anno e dove si esulta per l’abbassamento dell’irpef alle famiglie a basso reddito di soli 40€ l’anno, mentre contemporaneamente si destinano 4 milioni di euro per le attività di comunicazione. Una Regione infine, dove non si è investito per creare e mantenere il lavoro, con i tassi più alti di ragazzi che emigrano e le crisi industriali che sono ormai una condizione permanente di alcune province” conclude.