Luminarie Finale, Grande Liguria: “Situazione assurda, al limite del grottesco”

In questi giorni è davvero forte la polemica a Finale Ligure in merito al mancato addobbo della città con le tradizionali luminarie natalizie; sull’argomento abbiamo già espresso il nostro parere.

A rinfocolare la polemica un comunicato stampa delle persone al centro che narra una situazione assurda al limite del grottesco.

In estate la regione Liguria predispone un bando con prevista una considerevole cifra per le manifestazioni natalizie e il rilancio delle attività turistiche.

Ovvero si poteva partecipare sia per le luminarie che per eventi estivi.

La cifra seppur notevole prevedeva il finanziamento a chi presentava prime le domande; insomma un fondo ad esaurimento. Nell’articolo in questione si legge,non solo che il finanziamento è stato richiesto per altra manifestazione,scelta opinabile ma legittima, il grave è che la richiesta è stata inviata l’ultimo giorno a fondo praticamente esaurito.

Sicuramente chi ha scritto avrà fatto le opportune ricerche unici e soli ad aver approfondito a quanto pare,per cui davvero si tratta di cosa grave e da chiarire nelle sedi istituzionali,magari a nostro parere convocando un consiglio comunale a tema, aperto alle associazioni turistiche per dare modo all’amministrazione di dare opportune e ampie delucidazioni sull’accaduto, perché non può finire tutto così.

Grande Liguria ringrazia chi con tanta buona volontà ha addobbato in modo splendido la propria attività,e per il rispetto che gli dobbiamo, è giunto il momento,di organizzare un comitato con chi ci sta, per la salvaguardia di Finale Ligure.

Perché davvero in questo modo non si può più andare avanti.

Grande Liguria Finale Ligure