Luci e note a Toirano per l’inizio delle festività natalizie

Toirano. Anche quest’anno, come in passato, a Toirano si è dato inizio al periodo delle festività natalizie con l’accensione simbolica, nel pomeriggio di ieri, 6 dicembre 2022, di un grande albero addobbato all’interno del Parco del Marchese, dove bambini e ragazzi di tutte le scuole del paese, coordinati dai loro insegnanti e accompagnati da genitori e familiari, hanno intonato e interpretato una serie di note canzoni sul Natale, da loro stessi selezionate.

L’accensione di quest’anno è stata organizzata dal Comune con l’aiuto del Centro Anziani “Aurora” e con la partecipazione del nuovo gruppo di volontari dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Toirano, inaugurato la scorsa domenica, e ha visto la presenza del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Val Varatella, Andrea Rossato e del parroco di Toirano, Don Tiziano Gubetta, che ha benedetto l’inizio delle festività per il Natale 2022.

“Finalmente – dichiara il sindaco Giuseppe De Fezza -, dopo due anni di pandemia che hanno costretto all’isolamento adulti e bambini, un momento di grande gioia condivisa per la nostra comunità, e il ritrovato piacere di apprezzare tutti assieme un appuntamento ormai tradizionale del periodo natalizio. Complimenti a tutti i bimbi e ragazzi che si sono calati con impegno nelle vesti di cantanti, ai loro insegnanti per la preparazione e il coordinamento, e alle famiglie per il supporto e la partecipazione”.

“È davvero una grande emozione – aggiungono il vicesindaco Deni Aicardi e il consigliere alla Cultura Nicola Panizza – rivedere la comunità toiranese riunita in festa in vista del Natale, in un momento storico in cui anche la nostra consueta accensione dell’albero assume una particolare valenza simbolica, auspicando con fiducia un prossimo futuro più sereno e gioioso per tutti”.