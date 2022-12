Loano in lutto, è mancato Battista Defrancesco: “Uomo dalla grande umanità”

Loano. La vigilia di Natale è mancato Battista Defrancesco. La comunità loanese e il mondo del Cai perdono così una delle “figure più belle e rappresentative, una figura conosciuta e apprezzata da tutti per le sue capacità, la sua disponibilità e soprattutto per la sua grande umanità”.

“Per ricordare una persona come Battista, Giobatta o Battistino com’era familiarmente chiamato, non credo ci sia bisogno di molte parole: la grande stima e la popolarità di cui era circondato, la stessa imponente partecipazione al dolore della sua scomparsa, dimostrano ampiamente l’affetto che tutti gli portavano – commenta Beppe, suo carissimo amico -. Al di là delle sue notevoli doti di tecnico e di imprenditore, Battista ha rappresentato per anni un punto di riferimento per l’intera città e un’autentica colonna per il Cai Loano, di cui è stato socio fondatore e per anni attivo presidente: sua, fra le tante, l’iniziativa di tracciare l’itinerario delle Terre Alte e di recuperare sia i vecchi sentieri da tempo dismessi e sia alcune fra le più belle caselle che costeggiano le pendici del Carmo. Suo anche il fondamentale appoggio dato alla nascita ed alla crescita, all’interno del CAI, del gruppo di Loano Non Solo Mare, al quale ancora ultimamente ha continuato a dare il suo contributo di esperienza e di partecipazione”.

“La sua passione per la montagna e per le terre alte lo ha portato non solo al compimento di alcune notevoli imprese (la salita del Cervino, ad esempio), ma soprattutto lo ha spinto a percorrere e a conoscere a fondo il nostro territorio: il gruppo del Carmo in particolare, un monte cui Battista era molto affezionato e di cui ha promosso la valorizzazione escursionistica, storica e culturale fino a scriverne, poco tempo fa insieme alla moglie Piera, un apposito ed approfondito trattato sui suoi aspetti storici e naturalistici – lo ricorda Beppe -. Ma al di là degli indubbi meriti cui ho accennato, io credo che il ricordo di Battista resterà scolpito in ciascuno di noi soprattutto per l’umanità e la serenità che lo hanno contraddistinto: raramente lo abbiamo visto accigliato, anzi verso di noi era sempre sorridente, pieno di vita nonostante gli anni e gli acciacchi, disponibile e generoso con tutti”.

“E’ così che vogliamo ricordarlo – conclude -: come un amico sincero che ci ha lasciato ma che continuerà ad essere al nostro fianco, a camminare con noi sui nostri monti, su quei monti che ha tanto amato e che ci ha insegnato ad amare. A nome di tutti i partecipanti del Cai Loano NSM, ciao Battista, riposa in pace, resterai per sempre nei nostri cuori”.

Ieri sera è stato recitato il Santo Rosario nella chiesetta della Madonna del Loreto di Loano, mentre oggi alle alle ore 15 nella parrocchia di San Giovanni Battista saranno celebrati i funerali.

L’invito dei membri del Cai Loano NSM è quello di partecipare ai funerali con la maglietta di Non Solo Mare, il gruppo nato all’interno del CAI Loano grazie proprio all’interessamento e al sostegno di Battista.