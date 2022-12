Loano, i bimbi dello “Stella… Stellina” ed i loro genitori decorano il nido per Natale

Loano. Il nido d’infanzia “Stella… Stellina” della Fondazione “Simone Stella – Leone Grossi” di Loano e gestito dalla Coop Nuova Assistenza, ha festeggiato l’avvento delle feste ormai alle porte con un intenso pomeriggio dedicato al “Laboratorio di Natale”.

Le attività hanno coinvolto i bambini insieme ai loro genitori nella realizzazione di decorazioni per il nido. Le attività proposte sono state differenti: un collage con materiale naturale e di recupero, la realizzazione di una pallina natalizia trasparente con pigne e sale grosso, per i più grandi, e, con farina di polenta e pasta, per i più piccoli. I genitori hanno abitato il tempo dei bambini in un clima particolarmente sereno dando tutti insieme libero sfogo alla creatività senza concentrarsi troppo sul “prodotto”.

Una volta terminato il laboratorio, bambini, genitori e staff educativo hanno festeggiato tutti insieme con un breve rinfresco per gioire del bel momento trascorso e delle imminenti festività! Nel giorno a seguire le educatrici hanno poi coinvolto i bambini in un “circle time” per riportare l’attenzione su quanto svolto nella precedente giornata, guidandoli nell’esprimere sensazioni emozioni e ricordi dell’intimo momento condiviso con il proprio genitore.

Dopodiché li hanno invitati ad appendere sull’ albero del nido la propria pallina di Natale, arricchita dalla fotografia del genitore con il proprio bambino, scattata durante il laboratorio. Poco prima della Vigilia ogni bambino e ogni bambina porterà a casa la propria decorazione simbolo di una continuità nido-famiglia e di un augurio per un sereno Natale.