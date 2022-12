Loano, “c’è una bomba nella scuola”: evacuato l’istituto Falcone

Loano. “C’è una bomba a scuola”. È questo il testo del messaggio, ancora non chiaro se arrivato via telefono o mail, all’Istituto Falcone di Loano nella mattinata odierna.

Segue un episodio analogo, avvenuto poche ore prima alle scuole elementari di Varazze. Immediata, a Loano, è scattata l’evacuazione della scuola e la chiamata ai soccorsi.

I ragazzi sono stati fatti uscire in giardino per poi essere accompagnati in palestra. Sul posto si sono recati i carabinieri che, grazie all’ausilio dell’unità cinofila, al momento si trovano all’interno del plesso per verificare la presenza di eventuali esplosivi.