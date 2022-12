L’intreccio tra ospedale di Albenga e presidenza della Provincia, Fdi: “Strana coincidenza l’apertura di Toti”

Albenga. “Sull’ospedale di Albenga il modus operandi della Regione è totalmente inadeguato”. Arriva da Bruno Robello de Filippis, segretario Fratelli d’Italia Albenga, il sacco di carbone destinato al governatore Giovanni Toti a pochi giorni da Natale.

“Come partito abbiamo sempre sottolineato, attraverso il nostro consigliere comunale Roberto Tomatis, una gestione assurda e dannosa in merito alla sanità in generale e più in particolare sulla vicenda legata al pronto soccorso-punto di primo di intervento di Albenga – afferma il segretario cittadino di FdI – Leggere che Il presidente della Regione Giovanni Toti ha posto in essere aperture in relazione a questa nostra tematica così importante e delicata non può che renderci felici”.

“Tuttavia crediamo sia doveroso fare una riflessione – aggiunge Robello De Filippis – le coincidenze esistono seppur di difficile comprensione, ma le tempistiche sono un dato di fatto e la storia ci dice che questa apertura sia cronologicamente coincisa con la candidatura a presidente della provincia di Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto, ed allora un ringraziamento a Canepa per aver, pur magari inconsapevolmente, sbloccato questa situazione”.

“Se è riuscito solo come candidato presidente per Palazzo Nervi non oso pensare cosa possa fare come presidente in futuro”.

Robello De Filippis chiude il suo intervento con una stilettata politica: “Non vogliamo pensare che tutto ciò si riduca ad una manovra acchiappavoti nel serbatoio Pd per la candidatura dell’attuale presidente Olivieri (espressione di Toti), seppur molto distante dall’area Pd. Riconosco in loro una dignità politica e non credo possano fare certe manovre per una poltroncina a discapito dei cittadini fin troppo logorati sul tema sanità, soprattutto quelli di Albenga”.