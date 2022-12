Letimbro, mister Oliva festeggia il ritorno alla vittoria: “Dedicata alla mia famiglia, battere il Savona un evento per noi”

Savona. Oggi pomeriggio presso l’Augusto Briano il Savona è inciampato nella prima sconfitta stagionale. Nel derby valevole per l’undicesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B) la Letimbro guidata da Maurizio Oliva è infatti riuscita ad imporsi nei confronti degli Striscioni con il risultato di 2-0, un epilogo storico a dimostrazione della grande voglia di rivalsa dei gialloblù dopo tre turni senza vittorie.

Al termine della gara non sarebbe potuto mancare un commento da parte del tecnico della società del presidente Beppe Vitellaro, allenatore mostratosi molto soddisfatto per la prestazione messa in campo dai suoi. “Sapevamo di potercela giocare anche contro il Savona – ha esordito Oliva – nonostante i risultati ottenuti non lo esprimessero abbiamo fatto bene durante le precedenti settimane. Qualche episodio e un po’ di sfortuna ci avevano punito, oggi invece ci è andato tutto bene con il gol segnato poco dopo il rigore sbagliato e la successiva autorete.”

In seguito il tecnico ci ha tenuto a fare i complimenti al suo gruppo squadra, uno spogliatoio coeso bravo nella sfida odierna a sopperire a numerose assenze di potenziali titolari. “Siamo una rosa ampia e dobbiamo continuare a lavorare in questo modo, siamo molto sereni – ha continuato Oliva – Battere il Savona fa rumore perchè per noi è un evento, già poterci giocare contro lo è.”

Successivamente l’allenatore dei gialloblù ha commentato la prestazione di Jacopo Ottonello, sfortunato protagonista dell’errore sul tesseramento costato alla Letimbro la sottrazione dei tre punti conquistati contro il Masone: “Quella questione ormai è acqua passata – ha chiosato l’intervistato – lui è un ragazzo che lavora tantissimo. Dopo il rigore sbagliato, conoscendo il suo carattere, pensavo gli potesse crollare il mondo addosso; è stato bravissimo a tirare fuori grande grinta e voglia di rivalsa, sono contento sia per lui che per noi.”

Infine Maurizio Oliva ha dedicato la vittoria alla sua famiglia, componente fondamentale della sua avventura calcistica la quale è sempre pronta a sostenerlo anche nei momenti più difficili: “Non vivo benissimo il calcio. A volte sono talmente travolto dalla passione da arrivare a tramutarla in sofferenza. Quando torno a casa mi capita spesso di essere stanco o arrabbiato, oggi invece arriverò felice.”