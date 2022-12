Savona. A Savona al via le iniziative di ‘Christmas is Coming to Town’ . Oggi pomeriggio alle 18 in piazza del Popolo l’accensione di una nuova installazione che apre, dopo l’accensione dell’albero di Natale in piazza Sisto, il periodo natalizio.

La bici-installazione si chiama l’Energia sei tu, perché sarà la pedalata dei cittadini e dei turisti che si vogliono cimentare ad attivare l’illuminazione di una panchina natalizia. Pedalando per almeno un minuto e trenta secondi comparirà un messaggio natalizio. La panchina illuminata fungerà anche da punto selfie.

Il sindaco Marco Russo ha alimentato per qualche minuto l’illuminazione della panchina: “E’ un modo – commenta – che ci consente di illuminare un punto delicato della nostra città, ma con energia che produciamo noi, senza consumare, e lo facciamo giocando”.

Domani, venerdì 9 dicembre dalle ore 17, appuntamento al Mercato Civico di via Pietro Giuria con la ‘Festa Natale al Civico’, la musica e l’inaugurazione dell’albero allestito con i pesciolini realizzati dai bambini nei corsi di ceramica degli operatori savonesi Confartigianato.