Legnaia a fuoco, incendio in una abitazione a Bormida

Bormida. E’ ancora in corso l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco impegnati nell’incendio di una abitazione nel comune di Bormida.

L’allarme è scattato oggi pomeriggio, intorno alle 16.00, in via Piano Sottano, con gli stessi proprietari della casa che hanno chiesto soccorso per il rogo divampato al piano interrato: secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero originate dalla legnaia accatastata per alimentare il camino, forse una distrazione o un incidente domestico all’orgine dell’incendio.

Nessuna delle persone presenti nell’alloggio è rimasta ferita o intossicata.

Il rogo è stato domato dai pompieri, che ora stanno operando per la bonifica e la verifica sulla messa in sicurezza della casa, che ha subito diversi danneggiamenti per le fiamme che hanno avvolto la legna e si sono poi propagate.

Il denso fumo ha naturalmente destato preoccupazione anche dalle abitazioni più vicine del via bormidese, tuttavia la situazione sta rientrando alla normalità.