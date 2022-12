Legino, questa sera l’amichevole contro Levante C Pegliese: appuntamento presso il palazzetto dello sport di Quiliano

Savona. Questa sera, presso il palazzetto dello sport di Quiliano, il Legino sfiderà i ragazzi in forza alla Levante C Pegliese in una partita di calcio a 5.

Il match prenderà il via alle 19.30 e avrà lo scopo di sensibilizzare sul tema dell’inclusione nel mondo dello sport. A scendere in campo per i verdeblù sarà una selezione di giocatori del settore giovanile, atleti i quali avranno modo di confrontarsi con la squadra militante nel campionato Fispes (dedicato agli sport paralimpici sperimentali).

All’evento saranno presenti le autorità comunali e i vertici societari del Legino. Immancabile inoltre il contributo di Fabio Tobia, allenatore della prima squadra verdeblù il quale si è detto molto soddisfatto per l’organizzazione di un’iniziativa che permetterà ai ragazzi del settore giovanile di percepire in prima persona l’impegno, il sacrificio e l’esempio profusi da un atleta paralimpico.