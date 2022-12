Quiliano. Mercoledì 21 dicembre, presso il palazzetto dello sport di Quiliano, è andata in scena l’amichevole che ha visto sfidarsi il Legino e alcuni giocatori in forza alla Levante C Pegliese, squadra militante nel campionato Fispes (dedicato agli sport paralimpici sperimentali).

Il match si prefiggeva l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sul tema dell’inclusione nel mondo dello sport. Il successo della serata è stato testimoniato dalla splendida cornice di pubblico presente e dall’atmosfera creatasi, un clima godibile il quale ha incoronato l’iniziativa organizzata dalla società verdeblù.

L’evento si è concluso con il discorso pronunciato da Piero Carella (in apertura il video), presidente del Legino che ha ringraziato Marco Doragrossa (allenatore della Levante C), il responsabile provinciale Fispes Giuseppe Corso (tra i fautori dell’iniziativa), Aureliano Pastorelli (presidente della Polisportiva Quiliano) e Nicola Isetta (primo cittadino di Quiliano).

Il numero uno del sodalizio verdeblù ha inoltre consegnato a nome di tutti i tesserati un assegno all’associazione “Cresc.i” rappresentata da Carlo Mantero. “Quest’anno invece che dare un panettone ad ogni ragazzo abbiamo preferito regalare un sorriso ad un bambino in ospedale che non può passare il Natale a casa“ – ha dichiarato Carella nel discorso conclusivo della serata.