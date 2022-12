Legino, è un punto in rimonta che fa morale. Tobia: “L’aver recuperato è un aspetto positivo, ora testa al Ceriale”

Savona. Ieri pomeriggio presso il “Fiorenzo Ruffinengo” è andata in scena una delle gare valevoli per la tredicesima giornata del campionato di Promozione (Girone A). A scendere in campo sono state Legino e Bragno, due squadre affrontatesi a viso aperto dando vita ad uno scontro salvezza godibile e divertente.

Il match si è concluso sul punteggio di 1-1, un risultato che ha mantenuto invariata la distanza tra le compagini in classifica. Nel post gara a commentare la prestazione dei suoi è stato Fabio Tobia, allenatore dei verdeblù il quale ha esordito dichiarando: “Quello conquistato oggi è un punto che muove poco, forse serve più a loro che a noi, speravamo di agguantare qualcosa in più. Sicuramente abbiamo avuto più occasioni, alla fine la differenza però la fa buttarla dentro. La partita è stata bella e giocata su buoni ritmi, credo che i tifosi neutrali possano essersi divertiti.”

Successivamente l’intervistato si è complimentato con Stefano Perria, difensore classe 2002 il quale ha ben figurato al suo ritorno in prima squadra da titolare dopo un periodo con la squadra “b”. In seguito il tecnico ha svelato di aver apprezzato anche le prestazioni di Doci e Pescio, giocatori che entrando dalla panchina hanno saputo cambiare l’inerzia della sfida permettendo al Legino di riprendere il Bragno.

Tobia ha poi continuato il suo intervento commentando la scelta di cambiare modulo a gara in corso: “Non avevamo niente da perdere quindi ho pensato che potesse essere funzionale inserire un attaccante in più. Abbiamo terminato con un 4-2-4. In questo momento è importante per noi continuare a fare punti, dobbiamo cercare di essere più compatti continuando a lavorare al meglio. Sotto porta dovremo sicuramente imparare ad essere più cinici, oggi abbiamo sprecato davvero tanto.”

L’intervistato successivamente ha proseguito la sua analisi giustificando le assenze di numerosi giocatori chiave: “Quelle di oggi per fortuna erano per la maggior parte degenze influenzali. Pollero non rientrerà più, per noi è una tegola che ci ha cambiato la stagione, ovviamente non in meglio. Crocilla e Mollo erano squalificati, Latini e Kertalli invece non sono riusciti ad allenarsi a causa dell’influenza. Perria e Sadiku sono stati bravi a farsi trovare pronti. Dopo essere andati sotto per noi non è stato facile, l’aver recuperato è sicuramente un aspetto positivo.”

Infine Tobia ha concluso il proprio intervento guardando al match che domenica prossima vedrà il Legino affrontare il Ceriale nuovamente al Ruffinengo, una partita in cui, secondo il mister, l’approccio sarà fondamentale per decidere l’esito della sfida.