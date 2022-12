Legge di Stabilità regionale: alleggerita la pressione fiscale per famiglie e attività produttive

Liguria. Con 17 voti a favore (maggioranza) e 12 contrari è stato approvato il Disegno di legge 137 “Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)”.

Manovra Irpef

La Regione Liguria conferma anche per quest’anno misure di alleggerimento della pressione fiscale sulle fasce di reddito medio-basse e ha inserito anche nella manovra di bilancio 2023 una detrazione per famiglie con figli a carico e con un reddito imponibile fino a 28.000 euro. In particolare a favore di questa fascia di contribuenti, per i soggetti con almeno due figli a carico, viene confermata la detrazione base pari a 40 euro per ciascun figlio a carico, aumentata a 45 euro per ciascun figlio disabile riconoscendo tale ultima misura agevolativa anche ai contribuenti con un solo figlio a carico se disabile. Per l’anno di imposta 2023, viene inoltre avviato un percorso di riduzione della maggiorazione all’addizionale regionale all’Irpef applicata ai redditi compresi tra 15 mila e 28 mila euro che conferma la volontà dell’Amministrazione regionale e delle OO.SS. di intervenire nel tempo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto della garanzia dei servizi essenziali, per ridurre la pressione fiscale sui contribuenti liguri a minor reddito.

Norma Irap

Viene adottata una misura di contenimento della pressione fiscale in materia di imposta Regionale sulle attività Produttive (IRAP) nel caso in cui nell’anno 2023 venga intrapresa un’attività d’impresa di carattere spiccatamente giovanile. La misura prevede l’azzeramento dell’IRAP per l’anno 2023 e per i due anni successivi. Sono espressamente indicati in legge i codici ATECO delle attività che possono beneficiare della misura. Si segnala che rispetto alle precedenti misure adottate, in quella per il 2023, la Giunta regionale ha deciso di estendere il più possibile il numero delle attività economiche agevolabili sul territorio regionale intraprese da giovani di età inferiore ai 35 anni.

Tasse Auto

Vengono, poi, attivate esenzioni dalla tassa auto per i veicoli a minor impatto ambientale, finalizzate ad un rinnovo del parco automobilistico regionale in ottica di maggior tutela dell’ambiente in cui viviamo. Beneficeranno di questa esenzione i veicoli immatricoli nel 2023 con alimentazione: ibrida benzina-elettrica, benzina-idrogeno, gasolio-elettrica; benzina/GPL o a benzina/metano, gasolio/GPL, gasolio/metano, come ancora le vetture alimentate esclusivamente a GPL e metano. L’esenzione avrà validità per tre anni. Come novità, dal 2023 vengono aggiunti ulteriori veicoli, ampliando a livello regionale il plesso di quelli elettrici, ricomprendendo quindi anche i tricicli e i quadricicli, veicoli che tecnicamente non rientrano nei motocicli indicati dalla normativa statale di riferimento. Viene, inoltre, varata anche per l’anno 2023 l’esenzione annuale per gli autocarri alimentati a GNL, al fine di incentivarne l’uso.

E’ stato approvato un emendamento di Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) che promuove in forma sperimentale le iniziative necessarie per introdurre il Niptest gratuito per le donne in stato di gravidanza con uno stanziamento di 100 mila euro.