Le flash news di IVG su Whatsapp: ecco come ricevere gratis le notizie più importanti

Savona. IVG è stato uno dei primi siti di informazione locale in Italia ad usare WhatsApp per dialogare con i propri lettori: riceviamo regolarmente sul nostro smartphone di redazione segnalazioni, foto, video e richieste di informazioni. E ormai da anni offriamo ai nostri lettori un nuovo canale totalmente gratuito: la possibilità di ricevere le flash news più importanti direttamente via WhatsApp sul proprio smartphone.

La chiusura delle scuole in caso di allerta meteo, gravi fatti di cronaca, blocchi alla circolazione come la chiusura di strade o autostrade: questi alcuni esempi delle notifiche che vengono inviate sugli smartphone di chi è già iscritto. Nello stesso istante in cui una notizia viene pubblicata vengono informati dalla classica notifica push che appare sul display.

Per ricevere le flash news di IVG sul vostro cellulare basta inviare un messaggio Whatsapp al nostro numero +39 393 9101200 con scritto IVG ON. Niente spam, zero costi e la garanzia che non riceverete “una notizia al giorno”: le notifiche riguarderanno soltanto gli avvenimenti più importanti.

Provare è semplicissimo, basta seguire questi due passi:

1. Salvare in rubrica il numero di IVG +393939101200

2. inviarci un messaggio WhatsApp con testo IVG ON

La doppia spunta conferma la ricezione della richiesta: a quel punto il servizio è già attivo. Attenzione: è necessario mantenere in rubrica il nostro numero, altrimenti i messaggi non vi arriveranno.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun abbonato potrà vedere i contatti altrui. IVG li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare le notifiche, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo IVG OFF sempre al numero +393939101200.

TELEGRAM

IVG è anche su Telegram. Il numero di utenti è inferiore a quello di WhatsApp, ma la app russa che ha come simbolo l’aeroplanino di carta sta guadagnando terreno giorno dopo giorno. Per questo IVG, tra le prime testate locali in Italia, ha attivato qualche anno fa il proprio “Bot ufficiale” attraverso il quale i lettori possono ricevere gratuitamente e in tempo reale le nostre breaking news.

Per attivare il servizio basta scaricare la app Telegram sul proprio smartphone, collegarsi all’indirizzo https://telegram.me/ivgit_bot e cliccare su “Avvio”. Da quel momento il nostro canale ufficiale vi invierà le breaking news più importanti della giornata alle ore 18, sempre senza spam e gratuitamente.

Ma oltre a questo sarà possibile “dialogare” con il “BOT” (termine tecnico che identifica ed interrogare il nostro archivio per conoscere ad esempio le news principali di cronaca o sport, politica ed economia.

Rispetto a servizi simili come WhatsApp o Facebook Messenger, Telegram punta tutto sulla privacy e la sicurezza: i messaggi scambiati su Telegram sono criptati e gli utenti hanno la possibilità di avviare chat segrete che non possono essere lette su nessun dispositivo che non sia quello dei partecipanti. Un’altra funzione molto popolare è quella che permette di cancellare automaticamente una chat dopo un periodo di tempo predefinito.