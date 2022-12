“L’avventura di essere genitori oggi”, ad Albissola l’incontro con il pedagogista Daniele Novara

Albissola Marina. Mercoledì 14 dicembre ad Albissola Marina con Daniele Novara. Su iniziativa del Comune di Albissola Marina e di Elisa Tomaghelli, Assessore alle Politiche Sociali, Scuola e Pubblica Istruzione, nell’incontro della Scuola Genitori di Albissola Marina il noto pedagogista Daniele Novara presenterà le strategie per affrontare al meglio l’importante compito educativo dei genitori.

“Avere un progetto educativo condiviso – sottolineano dal Comune -, vivere la dimensione relazionale affettiva, essere autorevoli e non autoritari, saper stare nei conflitti senza colpevolizzare e riuscendo a dare regole sostenibili, è una competenza da costruire giorno per giorno”.

L’ingresso è libero e gratuito per genitori, insegnanti, educatori e persone interessate al benessere di bambini e ragazzi.

La serata verrà realizzata presso il MuDA Centro Esposizioni Albissola Marina, via dell’Oratorio 2dalle 20.30 alle 22.30 circa.

Si consiglia di arrivare in anticipo per assicurarsi un buon posto in sala. Per informazioni: viadon32.albisola@gmail.com.

Il progetto Scuola Genitori di Albissola Marina, patrocinato dal Comune e dall’Associazione ViaDon32, proseguirà nel 2023 con 4 momenti dedicati ai genitori con figli 0-17 anni. Il percorso di laboratori per i genitori, condotto da Samanta Gottardi e Barbara Petracchi, diventa un’occasione per incontrarsi in gruppo e donarsi il tempo per confrontarsi e rendere più consapevole il proprio ruolo di riferimento per i figli, rafforzando la consapevolezza delle diverse fasi della crescita.