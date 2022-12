L’appello di Assoutenti al futuro presidente della Provincia: “Per la salvaguardia dei diritti degli utenti coinvolgere le associazioni”

Savona. “Mentre i consumatori/utenti e le famiglie in genere sono sotto la morsa dell’inflazione inarrestabile nonché dell’insopportabile aumento delle bollette dell’energia elettrica e del gas, si presenta l’occasione per un’equa soluzione, almeno per quanto concerne servizi indispensabili quali: il trasporto locale, il servizio acquedottistico e depurazione e la raccolta rifiuti differenziata. Negli anni si sono moltiplicate le promesse di iniziative imminenti poi non tradottesi in risultati concreti”. Lo dichiara Gian Luigi Taboga, rappresentante dei consumatori presso la Camera di commercio Riviere di Liguria.

“Le norme attualmente in vigore – prosegue Taboga – per quanto concerne la salvaguardia dei diritti degli utenti vedono essenzialmente l’ente Provincia come coordinatore dei soggetti coinvolti, gli enti locali (sindaci) come garanti. In questo contesto, è necessario riconoscere il ruolo delle associazioni dei consumatori a tutela degli utenti, sia ai fini dell’elaborazione delle Carte di qualità e dei regolamenti sia in occasione della verifica periodica della qualità ed economicità dei servizi erogati, nonché in sede di conciliazione paritetica in caso di controversie e reclami”.

E conclude: “Purtroppo, ad oggi, quanto sopra è stato sottovalutato o completamente ignorato attraverso una gestione impropria di beni e servizi che riguardano l’intera collettività, con ripercussioni assolutamente negative di carattere sociale ed economico. Auspichiamo, anzi pretendiamo, che finalmente queste nostre istanze trovino accoglimento perché rappresentano diritti irrinunciabili ai quali un paese democratico non può rinunciare. Al futuro Presidente della Provincia auguriamo un ampio mandato in tal senso da parte di chi avrà la responsabilità di eleggerlo”.