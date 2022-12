“Land mining”, estrarre materiali pregiati dai vecchi rifiuti. Raimondo: “Opportunità anche per il savonese”

Savona/Vado Ligure. Processi virtuosi nel ciclo rifiuti riguardano anche innovative frontiere, come quella denominata del “Land mining”, ovvero estrarre materiali pregiati dai vecchi rifiuti. Le discariche, quindi, come vere e proprie miniere: rame, alluminio, acciaio…

In Italia è in stato avanzato il primo progetto nel bresciano, guidato dalla società Greenup, dove i compattatori dalle ruote giganti dai denti d’acciaio – cinque tonnellate ogni ruota – sono in azione all’interno della discarica di rifiuti di Bedizzole per trovare materie prime pregiate.

Dal 1999 al 2003 si toglievano dalle auto soltanto la carrozzeria e il ferro destinati alle acciaierie, ma dalle automobili restavano acciai, inox, gomma dei pneumatici, grandi quantità di rame dei cavi elettrici e degli avvolgimenti, alluminio, zinco. E ancora la gommapiuma poliuretanica che imbottiva i sedili, i tessuti che rivestivano gli interni e, naturalmente, la plastica.

Un esempio di riciclo e riutilizzo dei rifiuti in un settore strategico come quello delle materie prime, che può avere risvolti significativi sia sul fronte della minor dipendenza dall’importanzione quanto nell’ottica di uno sviluppo completo di economia circolare.

“Sicuramente un processo di innovazione della filiera dei rifiuti che oggi può diventare realtà grazie a macchinari e tecnologie fino a pochi anni fa non presenti nella filiera tecnologica “afferma l’Ad di Greenup Flavio Raimondo.

“le quattro R dell economia circolare sono ormai entrate a far parte della cultura collettiva e della stessa cultura d’impresa, sia per i costi energetici e la scarsità di materie prime, quanto nell’ottica della transizione ecologica e della stessa sostenibilità ambientale. Dai rifiuti speciali o da altre tipologie di rifiuto che negli anni passati venivano abbancati senza una preventiva cernita spinta per mancanza anche di sistemi impiantistici ovvero di una vera cultura del riciclo/riuso, oggi si possono ricavare materiali funzionali al mondo produttivo”.

“La proposta progettuale di ‘land mining’ vede il tema ambientale non più solo come aspetto di brand reputation, ma anche di una nuova industria green”.

Dunque in Lombardia si sta per concretizzare la prima attività mineraria di scavo in una discarica: “Ci sono state le condizioni tecniche e operative per avanzare un progetto ambizioso, ma concreto e di reale prospettiva, che potrebbe essere riproposto in tante realtà e hub di settore, anche nella provincia di Savona”.

“Il percorso ormai è stato avviato e rappresenta una occasione che merita attenzione e considerazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti” conclude Raimondo.