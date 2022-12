Laigueglia, nuovo gioco per bambini adiacente al molo centrale e nuova scala di ormeggio ed imbarco/sbarco

Laigueglia. “Nella mattinata di ieri è stato installato il nuovo gioco per i bimbi sulla porzione di arenile adiacente il molo centrale, in sostituzione del precedente le cui condizioni necessitavano di intervento. Il nuovo attrezzo, realizzato con materiali sicuri e resistenti agli agenti atmosferici, è stato progettato per piccoli utenti di età compresa tra i 3 e i 14 anni ed è parzialmente fruibile anche da bambini con disabilità”.

“Il nuovo gioco va a completare l’area dedicata alle attività ludiche dei piccoli in un gradevole spazio all’aria aperta dove sono già presenti altalene e altri attrezzi a disposizione”. L’annuncio porta la firma del sindaco, Roberto Sasso del Verme.

“Teniamo sempre a porre attenzione alle attività all’aperto in funzione di uno stile di vita più sano e a contatto con la natura e l’ambiente circostante, sempre nel rispetto di questi ultimi”, ha aggiunto.

E per tutto il periodo delle festività, sempre in prossimità del molo centrale, sarà anche possibile ammirare il presepe ligneo realizzato da esperti artigiani con tronchi di recupero.

Ma le novità non sono finite: “Siamo molto lieti inoltre di rendere noto che è stato concretizzato il progetto che prevedeva la realizzazione di una scala di ormeggio ed imbarco/sbarco dal pontile esistente, in prosecuzione del molo centrale”, ha proseguito ancora Sasso.

“Tale opera, realizzata con parte del gettito dell’imposta di soggiorno e concordata congiuntamente al CLT (Comitato Locale per il Turismo), consentirà e agevolerà l’attracco di natanti di piccole/medie dimensioni, favorendo così l’approdo di imbarcazioni da diporto”, ha concluso.