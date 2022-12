Ladri scatenati a Celle: nel mirino i Piani, ma anche Cassisi e centro

Celle Ligure. Massima attenzione. Furti a raffica, da una decina di giorni a questa parte. Le zone più bersagliate sono quelle di Cassisi e Piani, in ordine di tempo. Ma anche centro, intorno a via Colla, via Boschi e alla chiesa di San Michele.

Numerose le sgradite visite negli appartamenti. Anche in orari in cui la gente è nelle proprie abitazioni. E c’è già una raccolta di firme per chiedere aiuto a sindaco, questore e prefetto. Dopo Cassisi, i Piani dove, in questi ultimi giorni, i furti si sono intensificati.

Le zone? Via Trentun, via Coca dei Piani, via Valle, via Marconi. Alzano le tapparelle e spaccano i vetri. Ma sono anche ladri acrobati che, dove non esistono i tubi esterni, usano probabilmente dei rampini per arrivare ai piani alti dei palazzi.

“L’altro giorno, – racconta preoccupato un residente a IVG.it, – in un appartamento di via Marconi sono entrati alle 3 del pomeriggio, mentre la proprietaria dormiva”.

Altro episodio allarmante “in un palazzo di via Coca dei Piani, qualche sera fa, si è sentito il rumore di un trapano provenire da un appartamento. Peccato che il proprietario fosse a Milano e i ladri in casa a smurare la cassaforte”.

Tutti colpi ravvicinati che inquietano i residenti. Altri furti, come detto, ai Bottini, a Cassisi, vicino a via Colla, nella zona dei Boschi, dalla chiesa di San Michele, a Pecorile.

Si stanno anche vagliando le immagini riprese dalle telecamere, anche di privati. I controlli delle forze dell’ordine sono stati intensificati.