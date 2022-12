La Veloce celebra le festività con il suo settore giovanile. Il presidente Viti: “La nostra società punta sui ragazzi e ne siamo orgogliosi”

Savona. Giovedì sera presso la società cattolica di Valleggia si è svolto “l’aperitivo granata”, un’iniziativa organizzata dalla Veloce per scambiare con tutti i ragazzi del settore giovanile e le loro famiglie gli auguri di buone feste. Il presidente Viti ha approfittato dell’occasione per ringraziare tutti i mister, i collaboratori e i dirigenti della società per il grande lavoro svolto in questa prima parte dell’anno.

“Siamo orgogliosi di voi – ha detto il numero uno del club rivolgendosi ai ragazzi – la vostra assidua presenza sia agli allenamenti che alle partite è un sintomo di serietà e grande attaccamento alla maglia. I risultati alla vostra età importano fino a un certo punto, ciò che davvero conta è che ce la mettiate tutta comportandovi in maniera adeguata. Un ringraziamento particolare va a tutti i genitori che supportano e ‘sopportano’ la società. Buon Natale e felice anno nuovo, ci si rivede sui campi a gennaio.”

Il sodalizio granata – come espresso in una nota – ha inoltre ringraziato la società cattolica di Valleggia per l’ospitalità e per l’aver deliziato i presenti con svariati prodotti di produzione propria. Il club infine ha concluso il comunicato sull’evento svelando che il direttore generale Lucio Robustelli e il segretario Totò Lorito, a cui è stata augurata una pronta guarigione, non hanno potuto partecipare a causa dell’influenza.