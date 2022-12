La Veloce c’è. De Luca ai compagni: “Sempre creduto in voi”. Palumbo: “Che emozione!”

Primo punto per la Veloce. Il recupero del secondo tempo della gara rinviata contro la Vadese è finito 1 a 1. Gioia amplificata dal fatto che si partisse con l’inferiorità numerica e con un goal da recuperare. La cronaca del match

Claudio De Luca, l’unico giocatore di esperienza della giovanissima squadra granata, è entusiasta per la prestazione offerta insieme ai compagni: “Siamo contenti, avevamo bisogno di una serata così. Nello spogliatoio ci siamo detti di provarci. Sappiamo di avere delle qualità e oggi sono uscite tutte. C’è stata anche un po’ più di fortuna rispetto al solito”.

Il rigore che ha consentito di lasciare quota zero in classifica è stato messo a segno da Palumbo: “È stato molto emozionante, – commenta – specialmente quando il mio compagno mi ha concesso di poterlo calciare. Sono rimasto tranquillo e ho tirato centralmente guardando il portiere fino all’ultimo“.

Punto che significa anche una grande iniezione di fiducia: “Questo pareggio – prosegue De Luca – dimostra che tutti questi ragazzi possono stare in questa categoria. Io sono convinto che loro possano giocare in Prima Categoria e secondo me lo saranno di più anche loro dopo questa serata. Il campionato non finisce domani, proveremo a farne altri. Sono stato due mesi con le stampelle, ora cerco di recuperare al meglio”.

“È un’emozione poter giocare in questa categoria insieme ai miei compagni di squadra”, chiosa Palumbo. Domani la Veloce sarà impegnata sul campo del Multedo.