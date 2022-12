La Vadese in volata contro il Savona. Suetta: “Ritrovato lo spirito di gruppo. Sì, siamo da play off!”

Quattro sconfitte consecutive a inizio stagione. Poi, un filotto di otto risultati utili consecutivi ha portato la Vadese alle soglie dei play off. Oggi pomeriggio alle ore 14,30 al “Briano” del Santuario di Savona la sfida che può regalare un Natale con i fiocchi alla squadra di mister Tony Saltarelli.

“È stato un inizio molto difficile – commenta il senatore azzurrogranata Daniele Suetta – la continuazione del finale della scorsa annata quando siamo arrivati contati come giocatori. Gli infortuni ci hanno colpito pesantemente”. Problemi sul campo che hanno avuto qualche ripercussione anche a livello di spogliatoio: “Vero – prosegue – abbiamo patito l’assenza dei ragazzi più esperti e con carisma. All’inizio è venuto un po’ meno l’elemento che è sempre stato il punto di forza della Vadese, ovvero il gruppo”.

Toccato il fondo, la Vadese ha avuto la forza di riprendersi. Uno scatto più che altro “mentale” visto che tanti giocatori sono rimasti lo stesso ai box. Suetta conferma: “In queste ultime nove partite ci siamo ricompattati anche grazie a recuperi di alcuni giocatori importanti. C’è stato un cambio di mentalità nello spogliatoio perché era inutile continuare a piangersi addosso. Abbiamo dato una svolta a un’annata che è iniziata nel modo peggiore possibile. Ne stiamo venendo fuori grazie a giovani validi dal punto di vista calcistico e con la testa a posto. Si sono calati alla grande nello spirito della Vadese. Due settimane fa contro la Priamar Liguria abbiamo perso altri due elementi importanti come Pulina e Signori. Chi ci ha dato una grossa mano è stato l’innesto di Daniele Saltarelli come allenatore in seconda. Svolge alla grande il ruolo di collante tra squadra e mister”.

A inizio stagione, l’obiettivo della squadra del presidente Brunasso era l’approdo agli spareggi promozione: “Questo filotto che ci è servito per toglierci dalle zone calde. Ora recuperando ancora qualcuno possiamo provare ad arrivare ai play off, che era il traguardo iniziale. Dobbiamo continuare così con la mentalità messa in mostra nelle ultime giornate”.

“Contro il Savona – conclude Suetta – sarà una partita di prestigio. Abbiamo grande rispetto per il Savona. Hanno perso degli elementi ma chiunque indossi quella maglia dà sempre qualcosa in più per la storia e per i tifosi che li seguono. Ce la giocheremo consapevoli che in caso di risultato positivo potremmo scavalcarli in classifica”.