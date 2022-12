La tassazione prevista per i conti deposito

Oggi i conti deposito rappresentano una delle scelte migliori quando si desidera far fruttare e conservare in modo sicuro il proprio denaro. Questa forma di risparmio si è diffusa negli ultimi anni tanto da superare le altre modalità più tradizionali, come i classici libretti postali. In particolare, la proposta di conto deposito di Santander Consumer Bank si presenta molto vantaggiosa.

Cos’è un conto deposito

Il conto deposito può essere considerato come un salvadanaio dove mettere al sicuro i propri risparmi e, allo stesso tempo, far maturare un rendimento.

Si tratta di uno strumento del tutto diverso dal conto corrente. Quest’ultimo permette di gestire le entrate e le uscite, offre la possibilità di fare bonifici, prelievi e versamenti e permette di aggiungere carte di credito/debito o assegni come strumenti di pagamento; il conto deposito, al contrario, si appoggia a un conto corrente e permette solamente di eseguire le operazioni di versamento e prelievo. Non è possibile quindi accreditare stipendi o pensioni, fare bonifici e domiciliazioni di utenze o collegare carte di credito e bancomat.

Il conto deposito è un ottimo strumento tramite il quale risparmiare e far fruttare il proprio denaro senza rischi particolari.

Santander Consumer Bank propone due tipi di conto deposito:

Conto deposito libero. Questa soluzione, priva di ogni obbligo, dà la possibilità al risparmiatore di ritirare i propri risparmi depositati in qualsiasi momento senza alcuna penale, costo o preavviso.

Conto deposito vincolato. In questo caso, invece, il risparmiatore è vincolato a prelevare le somme di denaro solo alla scadenza del contratto stipulato con la banca che può variare dai 3 ai 60 mesi. Vi è comunque la possibilità di ritirare il capitale depositato prima della scadenza, ciò comporterebbe di ricevere un minimo tasso d’interesse, ridotto rispetto all’interesse che si sarebbe maturato alla scadenza del vincolo.

Tra le due tipologie di conto ci sono delle differenze anche per quanto riguarda il tasso di interesse. Nel conto deposito libero questo sarà inferiore rispetto a quello del conto deposito vincolato, a prescindere dalla durata della permanenza del denaro sul conto, e il pagamento degli interessi avverrà ogni tre mesi. Nel conto deposito vincolato, invece, viene riconosciuto un rendimento più elevato: più il vincolo avrà una durata maggiore (quindi un maggior tempo di permanenza delle somme), più alto sarà il rendimento degli interessi maturati.

Prima di decidere per quale tipologia optare è possibile calcolare il rendimento tramite il calcolatore online sul sito di Santander Consumer Bank.

I vantaggi del conto deposito Santander Consumer Bank

Qualsiasi sia la tipologia di conto scelta, il risparmiatore verserà una somma che la banca si impegnerà a restituire aggiungendo gli interessi maturati fino al momento del ritiro.

Semplicità, sicurezza e trasparenza sono gli aggettivi che meglio definiscono il conto deposito Santander Consumer Bank: il suo funzionamento è semplice e intuitivo, non cela nessuna brutta sorpresa e la sua gestione, l’apertura e la chiusura sono a costo zero. Sin dall’apertura il risparmiatore potrà immediatamente trasferire il denaro dal conto corrente d’appoggio (fino a tre conti d’appoggio collegabili) al conto deposito e caricare mensilmente la cifra che più preferisce. Inoltre, il conto deposito può essere monitorato comodamente da casa, anche tramite smartphone, e può essere facilmente aperto online.

Modalità di tassazione

Per quanto riguarda la fiscalità, è prevista dalla legge una ritenuta del 26% sugli interessi maturati sul conto deposito. Oltre alla tassazione sugli interessi, è necessario anche versare un’imposta di bollo, proporzionale al deposito e pari al 2 per mille della somma.