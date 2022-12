La media Pertini di Savona supera le altre scuole d’Italia: riceve più libri per #ioleggoperché 2022

Savona. La scuola media Sandro Pertini di Savona quest’anno è la prima in Italia per numero di libri ricevuti in donazione in occasione dell’iniziativa #ioleggoperché 2022. A essere coinvolte a livello nazionale ben 23mila scuole.

Questa nuova edizione si è svolta a novembre e, come ogni anno, ha rappresentato “un appuntamento ormai imprescindibile nel comune obiettivo di combattere la povertà educativa e il divario sociale attraverso l’amore per i libri e per la lettura, tanto che il valore della manifestazione è stato suggellato anche quest’anno dal conferimento della medaglia assegnata dal Presidente della Repubblica” ha commentato Ricardo Franco Levi, presidente dell’Associazione Italiana Editori.

Le cinque scuole che hanno ottenuto il maggior numero di libri per le loro biblioteche quest’anno sono tutte secondarie di primo grado. Sul podio troviamo la Sandro Pertini di Savona, la Bernardo Pasquini di Massa e Cozzile (PT) e la Pirandello-Svevo di Napoli. Tra i titoli più amati, richiesti dalle scuole e donati dai cittadini, troviamo come consuetudine al primo posto “Il piccolo principe”, seguito da “Il meraviglioso Mago di Oz”, “La Fabbrica di cioccolato”, “Il ladro di foglie”

“A monte c’è un grosso lavoro degli insegnanti, di ogni ordine scolastico – è il commento di Armandino Memme, dirigente scolastico delle Pertini -. E poi sono stati bravissimi i ragazzi: sono stati loro a porsi in prima persona sollecitando le donazioni da parte delle persone, stando davanti alle librerie e facendo foto con chi donava. Sono i primi a dover essere elogiati. Non deve mancare un ringraziamento a tutti quelli che hanno donato. Questo risultato sarà per noi uno stimolo a lavorare ancora di più”.

“Questo lavoro sulla promozione della lettura e sulla sensibilizzazione va avanti da tanti anni – specifica Memme -. Questo evento che ci vede primi in Italia come donazione di libri è solo uno degli aspetti: sono state attivate in tutto 4 biblioteche, una in ogni plesso, e c’è il progetto ‘Scuole di carta’ che prevede incontri con gli autori molto impattanti per i ragazzi, sempre pieni di domande da fare”.

Questa settima edizione è stata straordinaria: ha coinvolto quasi 4 milioni di studenti, 23.240 scuole iscritte, 250 nidi e 3.275 librerie; lo confermano anche i numeri finali: 431.911 libri donati dai cittadini, altri 100 mila dagli editori per un totale di 531.911.

Le donazioni hanno registrato una forte impennata, con una crescita del 24% rispetto al 2021. Le percentuali sono così suddivise tra le aree: Nord Ovest (29%), Nord Est (27%), Centro (22%), Sud e isole (22%). Le regioni in cui si è donato di più sono Lombardia (17,7 %), Emilia-Romagna (13%) e Veneto (11%) seguite da Toscana, Piemonte e Lazio.

“#ioleggoperché 2022 è stata la più partecipata di sempre – ha affermato Renata Gorgani, vicepresidente del Gruppo di varia dell’AIE e membro del consiglio di amministrazione del centro per il libro e la lettura -. Questo vuole dire che c’è ormai un forte riconoscimento di questa iniziativa da parte di scuole, librerie e soprattutto del pubblico generoso che ha acquistato un libro per regalarlo alle biblioteche scolastiche. Significa anche che #ioleggoperché è sempre più diffusa e che c’è sete di libri, di progetti sulla lettura ed esigenza di biblioteche a scuola, che sono lo strumento più efficace per mettere a disposizione di tutti i ragazzi quel mondo di immaginazione, crescita e sapere che sono i libri”.