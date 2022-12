La proposta: “Una Gronda anche per Savona e la A10 diventi una Aurelia Bis”

Genova è riuscita a “portare in porto” dopo decenni il suo progetto di gronda, che è molto più di una sola gronda, perché comprende anche un completo rifacimento dal casello di Genova ovest al nodo San Benigno, con connessioni efficaci con via Rossa, il porto e col tunnel sottoporto, anche lui opera pronta al via.Tutta l’attuale A10 da Voltri in poi sarà declassata e gratuita.

Una domanda semplice semplice: e Savona? Risposta velocissima: Savona dorme sogni d’oro! Sembra in coma, non è capace di avanzare nessuna proposta: un vuoto pneumatico impressionante.

Fra qualche anno (5 anni dice il Sindaco di Genova Bucci) i savonesi che andranno a Genova potranno usufruire di una buona autostrada da Varazze in avanti e viceversa. Ma nel savonese?

La mitica connessione porto-autostrade detta “Aurelia bis” non connette per nulla il porto alle autostrade, una grande “burla” che si vuole prolungare da corso Ricci fino al casello di Savona-Vado. Non si sa come! Paradossale! Quello che serve veramente è connettere il porto con l’autostrada con opere al di fuori della viabilità cittadina.

Savona ha “paura” una “paura folle” di chiedere “infrastrutture” efficaci.

L’autostrada A10 specie da Varazze a Finale da decenni palesa la sua inadeguatezza rispetto agli attuali volumi di traffico. Inadeguatezza, incidenti e cantieri provocano ogni giorno code interminabili che danneggiano il lavoro, il turismo e l’ambiente.

La A6 Altare Savona è una “autostradicchia” assai ammalorata, da anni in “restauro” spinto. A parte un tracciato in discesa con curve strettissime, ad oggi abbiamo quel percorso chiuso per manutenzione, abbiamo il rifacimento del viadotto Ferrovia di Altare, e di quello del Mulino di Carcare: co vogliono ancora anni di lavori!

Possiamo andare avanti con una sola corsia per senso di marcia, sia verso Altare, che verso Varazze, che verso Finale? Il traffico pesante ormai è insostenibile e fuori controllo: ma è anche evidente l’enorme costo in termini di pedaggio per i liguri, per un servizio che è decisamente di pessima qualità!

L’autostrada è un’arteria vitale per Savona, per il ponente e per tutta la Liguria, e non possiamo assolutamente privarcene! Anzi, è il caso di dire sarebbe il caso di riappropriacene! Altre strade “alternative” non ce ne sono!

A Savona Bisogna intervenire! Subito! Ci serve una nuova autostrada più a monte da Varazze a Finale, una “gronda Savonese” Varazze-Finale diretta, più scorrevole, senza caselli intermedi, che in località Tecci si connetta con la A6 e permetta di raggiungere Altare con solo 5,86 km di percorso nuovo direttissimo.

L’ex Albenga Predosa, ora Borghetto-Predosa, nel tratto ligure Borghetto-Altare può essere sostituita efficacemente dalla gronda Finale-Tecci e dal tratto Tecci-Altare.

Paolo Forzano