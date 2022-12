Stella San Martino. Di notte questo angolo ha ancora più fascino. L’incanto che solo le cose di un tempo tengono stretto, perché oggi, certe sensazioni, sono, sempre più, ricordi lontani.

Ma qui é diverso. Così San Martino, al buio, regala di sé un’immagine ancora più bella. Presepe sotto un gelido cielo di stelle. Nel cuore della notte c’è solo una luce, oltre i vetri, quella del panificio dei Fratelli Bolla. Il freddo di questa manciata di gradi appena sopra lo zero, ne appanna buona parte, ma lascia comunque intuire quel piccolo mondo antico. Qualcuno lavora. Ci sono ceste di pane appena sfornato. Un’operosità silenziosa che prepara il terreno a una nuova giornata di lavoro. Tra qualche ora.

Testimone di questa tradizione, il forno che funziona ininterrottamente dal lontano 1800. La sua particolarità: ancora oggi, alimentato con la legna. C’è una famiglia che va ogni giorno a raccoglierla nei boschi qui vicino. Padre, madre, due figli; Paolo e Andrea. Allora entriamo. Ed è proprio Paolo che ci aspetta e ci porta dalla bocca del forno.

Passaggio stretto, i mattoni pieni lungo i muri che abbracciano questo pezzo di storia. La legna qui scompare inghiottita da lingue di fuoco. “È un mestiere che dà tante soddisfazioni. Il mio lavoro, da 14 anni: sei qui, a San Martino”.

Non solo la cottura a legna, ne serve un quintale al giorno, anche l’acqua ha il suo perché: “L’acqua di Stella è buona e, insieme agli altri ingredienti porta a un ottimo risultato finale”. Una pala di legno per infornare il pane “all’antica”, dice Paolo. In effetti, qui è tutto come una volta. Anche le teglie per la focaccia, rotonde.

Tempo di pandolci, nel segno della tradizione. Sacrificio e passione mandano avanti questo forno che, per raffreddarsi, impiega tre giorni: “Ci vuole tanto tempo per raggiungere la temperatura ma poi mantiene a lungo il calore”, ci spiega Paolo mentre racconta la storia del forno che “non si ferma mai”.

Sveglia tra le 3 e le 3,30. Ogni notte. “Ci vuole calma per questo lavoro, tempo, cura”, sottolinea ancora mentre sforna pandolci. “Tranquillità, quella che la notte regala”.

Un rintocco della vicina campana. La notte scorre lenta. I segreti di un mestiere che il tempo non ha cambiato. Li ascoltiamo mentre prende forma il pane insieme a un nuovo giorno che sta per aprire, ancora una volta, i suoi occhi.