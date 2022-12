La magia della favola di Willy Wonka, la Corsa dei Babbi Natale, lo show di Vanni Oddera e il Confuoco: tanti eventi questo weekend

Savonese. A una settimana dal Natale tante occasioni da Varazze ad Alassio per trascorrere delle giornate in compagnia all’insegna della dolcezza, ma anche del divertimento e della tradizione. Tra i tanti eventi la cerimonia del Confuoco, la Corsa dei Babbi Natale, gli spettacoli di motocross a cura di Vanni Oddera e tanto altro. Ecco gli appuntamenti da non perdere questo weekend di metà dicembre.

AD ALBISSOLA SI RIVIVE LA FAVOLA DELLA “FABBRICA DI CIOCCOLATO”: CACCIA AI TAGLIANDINI FORTUNATI

Un fine settimana di pura dolcezza ad Albissola Marina con la magia della favola di Willy Wonka. Fino a sabato si potranno trovare negli esercizi commerciali aderenti i cioccolatini dedicati alla manifestazione. Tra questi si nascondono alcuni tagliandini fortunati legati a premi ed esperienze uniche da vivere. I cioccolatini però, sono solo un delizioso pretesto per un buonissimo fine: l’intero ricavato delle offerte verrà devoluto alle “Principesse in Corsia”, che si spendono negli ospedali pediatrici in progetti finalizzati a portare sorriso e magia ai bimbi in difficoltà. Sabato ci sarà anche un pomeriggio di teatro itinerante nel quale la compagnia teatrale “Nati da un Sogno” riproporrà, tra le vie del centro storico, la favola in tutta la dolcezza della “Fabbrica di Cioccolato”. Al termine dello spettacolo, Willy Wonka in persona in compagnia delle Principesse in Corsia estrarrà il fortunato vincitore di una visita alla Fabbrica di Cioccolato Lavoratti.

A SAVONA L’ATTESA CORSA DEI BABBI NATALE

Sabato a Savona torna la divertente Corsa dei Babbi Natale, che quest’anno raggiunge la sua settima edizione. La partenza in serata da piazza Sisto IV ma la festa inizia già nel pomeriggio quando prenderà il via l’animazione con attività in piazza e sul palco a cura dei SannaClown Vip Savona e del Centro accademico danza moderna. Ci sarà inoltre l’esibizione della banda degli Alpini e l’arrivo del Babbo Natale acrobata che distribuirà caramelle e dolci ai bambini.

LA CERIMONIA DEL CONFUOCO E IL PRIETRESE DELL’ANNO

Il giorno dopo – domenica 18 dicembre – a Savona e a Pietra Ligure si terrà un altro evento importante, la tradizionale cerimonia del Confuoco. In questa occasione verranno bruciati alcuni rami di alloro per scoprire se l’anno che sta per aprirsi sarà favorevole. Un evento di fine 2022 che attira sempre molte persone che possono portarsi a casa un rametto di alloro come portafortuna. A Pietra Ligure nella stessa giornata ci sarà anche la premiazione del “Pietrese dell’anno”, l’onorificenza che vuole premiare coloro che, per particolari meriti professionali, culturali o artistici, conferisce prestigio alla città di Pietra Ligure e alla comunità.

LO SHOW DI VANNI ODDERA A CAIRO E VARAZZE

Doppio appuntamento questo weekend con lo spettacolo di freestyle motocross a cura di Vanni Oddera. Sabato lo show sarà a Cairo Montenotte alle 15, mentre domenica a Varazze. In quest’ultima tappa l’evento sarà realizzato per offrire il ricavato alla dolcissima Gaia, ragazza colpita da una malattia e che ora si trova in ospedale. Numerose raccolte fondi da parte di varazzini, ma non solo, per la sua riabilitazione. L’esibizione ad alto tasso di adrenalina nel corso di una giornata che parte alle 11 e termina alle 15: in occasione sarà anche allestito il mercatino di Natale.

DAL MARE ALLA CAMPAGNA, I MERCATINI DI NATALE A CELLE E A STELLA

Un altro mercatino di Natale ci sarà a Celle Ligure e a Stella. Nella colorata città di mare la passeggiata e piazza Arecco offriranno due giornate con tante occasioni per trovare dei regalini sfiziosi, oltre che un vero tuffo nel Natale per poter assaporare l’atmosfera di festa in una location d’eccezione. Nell’entroterra, invece, a Stella il mercatino sarà allestito nel centro di San Giovanni, dove nel pomeriggio arriverà anche Babbo Natale e il giocoliere Ste_tofa a far divertire grandi e piccini.

AD ALBENGA LA FIERA DI NATALE

Domenica 18 dicembre Albenga si anima con la Fiera di Natale e Musica allestita in viale Martiri della Libertà e in viale Italia. Sarà un’opportunità per fare acquisti a prezzi contenuti tra le numerose offerte delle bancarelle: si potranno trovare articoli di abbigliamento, pelletteria, calzature, biancheria intima e per la casa, giocattoli, dolciumi e tanto altro. Nella stessa giornata al pomeriggio, dalle 15 alle 18, arriva la banda “Giuseppe Verdi” che suonerà per le vie del centro. La sera invece presso la Parrocchia Santi Fabiano e Sebastiano a Campochiesa si terrà il concerto del Coro Gregoriano e Polifonia. Appuntamento alle ore 21.

APPUNTAMENTO CON “LOANO CHRISTMAS”

A Loano un fine settimana dedicato ai motori, alla musica e ai laboratori con “Loano Christmas”. Il 17 e 18 dicembre quattro momenti dedicati ai motori a due e quattro ruote. Sabato sulla passeggiata a mare raduno delle Fiat 500 a cura del Club 500 di Garlenda; alle 14 in piazza Rocca raduno di Vespa in collaborazione con il Vespa Club di Pietra Ligure. Il giorno seguente Loano farà da sfondo al motoraduno organizzato in collaborazione con il MotoClub Domina: ritrovo alle 10 in piazza Rocca, seguirà IL giro della città, rigorosamente in “tenuta” da Babbo Natale. Nella stessa giornata si terrà il raduno di auto sportive promosso in collaborazione con la Caffetteria Gavioli. Il 17 e 18 dicembre dalle 16 la Sbanday Street Band, la marching-band dell’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata, attraverserà le vie e le piazze cittadine “distribuendo” tanta musica e buonumore. Domenica, infine, al PalaGarassini di Loano va in scena “Pinocchio”, spettacolo-saggio di fine anno dell’Asd Arteginnastica.

AD ALASSIO IL LUNA PARK MA ANCHE SPETTACOLI PER LE VIE

Ad Alassio tante attrazioni questo weekend di metà dicembre: sarà possibile divertirsi al Luna Park, per le vie della città dove saranno presenti spettacoli itineranti e nella pista di pattinaggio. Tante attività quindi per grandi e piccini che immergeranno nell’atmosfera natalizia in compagnia e con un pizzico di adrenalina.

AL TEATRO CHIABRERA IN SCENA GRACES E I SUOI DANZATORI

Concludiamo con uno spettacolo teatrale. A Chiabrera di Savona saranno in scena Graces e i suoi danzatori. Si tratta di un progetto di performance ispirato alla scultura e al concetto di bellezza e natura che Antonio Canova realizzò tra il 1812 e il 1817. L’ispirazione è mitologica. Le 3 figlie di Zeus – Aglaia, Eufrosine e Talia – erano creature divine che diffondevano splendore, gioia e prosperità. In scena tre corpi maschili, tre danzatori (Siro Guglielmi, Matteo Marchesi, Andrea Rampazzo) dentro ad un’opera scultorea che simboleggia la bellezza in un viaggio di abilità e tecnica che li porta in un luogo e in un tempo sospesi tra l’umano e l’astratto.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.