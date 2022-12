La Luce della Pace di Betlemme arriverà anche a Finale Ligure

Finale Ligure. Sabato 17 dicembre un treno percorrerà la Liguria per consegnare la Luce della Pace in arrivo da Betlemme. La fiamma accesa nella chiesa della Natività giungerà anche a Finale Ligure. Alle ore 21 nella Chiesa San Francesco, in via Domenico Brunenghi, alla presenza del vescovo Calogero Marino i gruppi MASCI e AGESCI animeranno un momento di preghiera. Gli organizzatori ricordano di portare con sé un lume da accendere alla lampada.

Ininterrottamente dal 1347 nel punto in cui la tradizione narra che nacque Gesù arde questa fiamma inarrestabile, alimentata con l’olio donato a rotazione da tutte le nazioni cristiane. Il primo ad avere l’idea di far viaggiare la Luce della Pace fu un bambino austriaco nel 1986, il quale dalla chiesa della Natività portò la fiamma a Linz, da dove fu distribuita in tutto il territorio austriaco. Dieci anni dopo gli scout italiani iniziarono a diffonderla sul territorio nazionale sull’esempio di quelli austriaci.

La Luce di Betlemme non ha solo un significato religioso ma è un segno forte di valori civili, etici e morali condivisibili al di là delle differenze. In nome di essi sono invitati tutti coloro che condividono gli ideali di pace e fraternità a partecipare all’accoglienza e alla distribuzione della Luce.