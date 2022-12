La Liguria “Terra da film” al Focus Festival di Londra: servizi, location, turismo ed economia al centro di incontri con operatori dell’audiovisivo

Liguria. In occasione di Focus Londra, importante evento internazionale del mondo dell’audiovisivo, Regione Liguria si è presentata come destinazione ideale e per tutte le stagioni per turismo, investimenti e filming. Tutti gli appuntamenti e gli eventi sono stati realizzati grazie alla collaborazione tra Genova Liguria Film Commission, Agenzia InLiguria e Liguria International.

“Abbiamo incontrato diversi potenziali investitori – racconta l’assessore allo sviluppo economico della Regione Liguria Andrea Benveduti – È stata l’occasione per presentare loro la capacità produttiva audiovisiva ligure, valorizzata al meglio dai bandi regionali dedicati, e le potenzialità che la nostra comunità sarà in grado di esprimere nei prossimi anni, anche grazie alle nuove risorse della programmazione comunitaria Por Fesr 2021-2027”.

Il ‘Sistema’ Liguria ha avuto occasione di presentarsi anche a un evento parallelo molto partecipato (organizzato con la collaborazione di ICE e Enit) presso il Mercato Metropolitano di Londra.

“Oggi per la Liguria è molto importante rafforzare i contatti con i mercati esteri – spiega l’assessore al turismo Augusto Sartori – soprattutto quelli anglosassoni: se da Francia, Germania e Svizzera, finita l’emergenza, abbiamo infatti avuto un ritorno immediato di turisti, così non è stato con l’importante mercato anglosassone. Abbiamo però riscontrato un grande entusiasmo da parte degli operatori nei confronti dell’Italia in generale e della Liguria in particolare. Alcuni di loro verranno a trovarci a breve, in occasione del prossimo Discover Italy a Sestri Levante”.

“La missione ‘Liguria In London: Nice to Meet you’ si è conclusa con successo – dice Cristina Bolla, presidente diGenova Liguria Film Commission -. In occasione di Focus London abbiamo presentato le nostre locations e i nostri servizi alle più importanti produzioni internazionali. Si è trattato di un proficuo momento di valorizzazione della nostra Regione che ci ha visto collaborare, ancora una volta, con il comparto turistico e lo sviluppo economico, a riprova di quanto l’audiovisivo possa dare un forte slancio all’attrazione verso la nostra Liguria”.

Focus Londra, che si è tenuto nella capitale inglese il 6 e 7 dicembre, è uno dei principali mercati dell’audiovisivo anglosassone, promosso da Agenzia ICE, MAECI, MiC, Cinecittà, Film Commission Italiane e Associazione Produttori.