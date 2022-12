La fiera di Santa Lucia, la Spotorno Run, teatro e beneficenza: tanti eventi questo weekend nel savonese

Savonese. Questo fine settimana si rivela ricco di attività che incontrano il gusto di tutti. Sono previste la fiera di Santa Lucia, la Spotorno Run, la camminata nella baia della ceramica, ma anche eventi musicali, teatrali e occasioni per fare beneficenza. Scopriamo insieme gli appuntamenti da non perdere.

LA FIERA DI SANTA LUCIA AD ALBENGA

Partiamo con la tradizionale Fiera di Santa Lucia. Ad Albenga sarà un weekend che vedrà musica, degustazioni ed eventi religiosi. Appuntamento in Piazza IV Novembre a partire dalle ore 9. Sabato spazio alla musica anche popolare, oltre che ai piatti tipici che si potranno gustare. Domenica è invece la giornata della Santa Messa che verrà celebrata in Santa Maria in Fontibus, seguiranno i Vespri, poi ci sarà la processione per le vie della città.

SI CORRE CON LA “SPOTORNO RUN”

Appuntamento sportivo domenica 11. Alle 10 dal lungomare partirà la prima edizione della corsa podistica di 10 chilometri “Spotorno Run”, inserita nel calendario Fidal. La manifestazione sportiva è organizzata dal Comune di Spotorno in collaborazione con la società Podistica Savonese. Sarà un percorso interamente pianeggiante che si sviluppa su un anello di 5 km da percorrere due volte, adatto a chi vuole superare sé stesso con un nuovo personal best. Per le famiglie e i più piccoli è in programma la Family Run, una corsa o camminata ludico sportiva di 5 km.

A SAVONA PARTE LA CAMMINATA DI STILE ARTIGIANO ALLA SCOPERTA DELLA BAIA DELLA CERAMICA

Parte ufficialmente, in versione natalizia, “Stile artigiano 2022” che quest’anno giunge alla sua diciottesima edizione. Animerà la città con iniziative per promuovere l’artigianato di qualità. Si inizia sabato 10 dicembre con “Camminando per la baia della ceramica”, una passeggiata tra le quattro città della ceramica (Savona, le Albisole e Celle Ligure), naturalmente collegate lungo la linea di costa, per vivere le botteghe come musei diffusi. Si tratta di una dimostrazione di come l’outdoor sia una efficace modalità di turismo lento e sostenibile.

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA, TAPPA A VARAZZE CON IL TRIO OPERA VIWA

Altro appuntamento con il Festival Internazionale di Musica di Savona che sta volgendo al termine. Sabato 10 farà tappa a Varazze, all’Oratorio San Giuseppe, dove il Trio Opera Viwa, composto da Silvia Martinelli (soprano), Fabio Taruschio (flauto) e Andrea Trovato (organo), proporrà un repertorio centrato prevalentemente sulla musica sacra, declinata sia nella veste strumentale che vocale. Importante occasione per i varazzini, e non solo, di apprezzare appieno la ‘voce’ dell’organo dell’Oratorio San Giuseppe. Il Trio si è formato nel 2007 in seno all’Associazione Culturale “Opera Viwa”, attiva nella sensibilizzazione dei giovani alla musica e alla lirica.

AD ALBISSOLA UN INCONTRO PER RICORDARE IL POETA ENRICO BONINO NEL SUO CENTENARIO

Sabato 10 al MuDA Centro Esposizioni di Albissola Marina si terrà il primo degli incontri per ricordare il centenario della nascita del poeta albisolese Enrico Bonino, che ha lasciato un’impronta significativa tanto nella cultura quanto nella politica del territorio. Per omaggiare lo scrittore, alcune delle poesie più significative saranno lette da Donatella Francia e l’evento si concluderà con la proiezione del film documentario “Enrico Bonino. Poeta oltre i confini” del regista Beppe Rizzo. Enrico Bonino è nato ad Albissola Marina il 6 dicembre 1922 e la sua esistenza fu quella di un uomo dedito alla poesia, alla cultura, ma anche all’impegno civile e agli affetti famigliari. Vissuto alla macchia durante l’occupazione nazista, trascorse la sua vita ad Albissola Marina, dove fu amministratore pubblico fin dal 1946 e sindaco dal 1968 al 1974. Nella sua vita ha ricevuto diversi riconoscimenti.

APPUNTAMENTO CON IL TEATRO A SAVONA

Doppio spettacolo questo weekend al teatro Sacco di Savona. Sabato e domenica andrà in scena, con la collaborazione della dottoressa Fiorenza Giorgi, “Le ultime lune” di Furio Bordon. Lo spettacolo vede un anziano ex professore universitario vivere in solitudine la sua vecchiaia. A fargli compagnia solo i suoi ricordi, l’amata musica di Bach e un costante, commovente dialogo con il fantasma della moglie morta prematuramente. Si tratta di una toccante commedia scritta nel 1995 e interpretata da Marcello Mastroianni poco prima di morire.

A NOLI LE FRITTELLE DELLA CROCE BIANCA

Un evento gustoso e benefico animerà Noli sabato. Protagoniste le delizie fritte delle Croce Bianca. Nel pomeriggio sarà così possibile gustare le Frittelle di Natale e fare una piccola donazione con cui si sosterrà l’associazione nei servizi di assistenza. L’appuntamento in via Fossato. L’evento gode del patrocinio del Comune di Noli.

I MERCATINI DI NATALE A GARLENDA

I mercatini di Natale animeranno Garlenda questo fine settimana. Qui si potranno trovare idee regalo, prodotti di artigianato e tipici , oltre occasioni per fare beneficenza. Sabato verrà anche presentato il libro “Cime di Rapa” con lo stesso autore presente; domenica si potrà ammirare la “La Mappa Storica di Garlenda ” con la partecipazione del cartografo Giovanni Pazzano e il fotografo Roberto Alfredo Oliva. Ci sarà anche la mostra fotografica “Gli Antichi Mestieri” a cura di Renato Bonfanti.

L’ARTE DELLA FOTOGRAFA CARLA STERLA A CALICE

Sabato spazio all’arte a Calice Ligure: verrà inaugurata la mostra della fotografa Carla Sterla. “Petali riflessi” è il titolo della personale realizzata dall’artista calicese, che rimarrà visitabile per queste festività natalizie fino alla fine di dicembre. Le fotografie in esposizione raccontano la ricerca sulle fioriture spontanee dell’entroterra ligure, scatti e immagini sulle bellezze del nostro territorio.

AL PARCO ASINOLLA TANTE ATTIVITA’ CON GLI ANIMALI IN VERSIONE NATALIZIA

Concludiamo con il parco Asinolla di Pietra Ligure. Ad attendere le famiglie tante attività all’aperto con gli animali a tema natalizio. Ci sarà il mini trekking nel parco di Babbo Natale, il battesimo della sella e tante altre attività con gli animali della struttura.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.