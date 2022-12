La Caritas lancia la raccolta per il fondo di solidarietà “Insieme per ripartire”

Savona. Quest’anno la Caritas diocesana propone una colletta finalizzata ad aiutare le persone che si rivolgono ai Centri d’Ascolto e soffrono di necessità economiche maggiorate dal caro energia. “Le famiglie hanno già iniziato a ricevere le prime bollette, quasi raddoppiate rispetto allo scorso anno – spiega l’ufficio pastorale – Così abbiamo deciso di chiedere a tutte le parrocchie della diocesi di Savona-Noli di sostenere il fondo di solidarietà ‘Insieme per ripartire’ con una raccolta nella terza domenica di Avvento”.

“Saremmo lieti che le comunità che desiderano partecipare lo facciano con spirito di condivisione – aggiunge la Caritas – Non si tratta di essere più buoni e generosi solo in occasioni ‘speciali’, come le festività natalizie, ma far si che tutta la nostra vita sia un cammino in cui la condivisione di parte di ciò che possediamo, o meglio ciò che ci è affidato, avvenga sempre”.

“L’augurio a tutti è per una buona domenica, con la speranza che il Vangelo apra i nostri cuori al Signore che viene e alle sorelle e ai fratelli che sono nel bisogno”, conclude l’ufficio diocesano. Questi gli estremi per effettuare i versamenti: IBAN: IT05S0503410600000000012497 – intestato a: Fondazione Diocesana ComunitàServizi onlus – causale: Fondo Diocesano di Solidarietà “Insieme per ripartire”.