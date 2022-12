La Capitaneria di Porto di Savona incontra gli studenti dell’istituto Ferraris Pancaldo

Savona. In data 13 dicembre, presso l’aula Magna “Paolo Borsellino” dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Ferraris–Pancaldo” di Savona, il personale della Capitaneria di porto di Savona ha incontrato gli studenti delle classi quarte e quinte del nautico per illustrare loro l’iter per diventare marittimi.

Durante l’incontro il relatore, il Tenente di Vascello Berto, Capo Sezione Gente di Mare e Pesca, ha descritto le modalità e le procedure che gli studenti dovranno intraprendere per potersi iscrivere nelle matricole della Gente di mare, per poter iniziare il proprio percorso lavorativo a bordo di navi, analizzando da vicino la modulistica legata all’istanza di immatricolazione, i corsi da conseguire al fine del primo imbarco e le qualifiche che potranno acquisire al termine del loro percorso formativo presso il nautico.

Dato l’ampio quadro normativo relativo al personale marittimo, ai titoli e alle certificazioni richiesti per poter navigare, questo incontro, richiesto dall’Istituto, si poneva come obiettivo quello di semplificare e chiarire eventuali criticità riscontrate durante la procedura di iscrizione dei giovani che si stanno affacciando per la prima volta nel mondo del lavoro e della navigazione.

Tale iniziativa, che ha suscitato apprezzamento e interesse da parte dei discenti, esplicita il costante impegno della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera nel diffondere la cultura del mare a favore delle nuove generazioni, al fine di incrementare le opportunità lavorative e la loro capacità di orientamento.