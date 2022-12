La Bper Rari Nantes Savona torna alla vittoria: 6 a 8 in casa dell’Anzio

Savona. La Bper Rari Nantes Savona ha vinto, oggi pomeriggio, sull’Anzio Waterpolis, nella piscina Stadio del Nuoto ad Anzio, l’incontro valevole per la nona giornata della regular season del campionato di Serie A1. 8 a 6 è stato il risultato finale in favore dei savonesi.

L’allenatore biancorosso, Alberto Angelini, commenta così la partita: “Complimenti alle due squadre. Ottimo il portiere dell’Anzio, un po’ meno i nostri. Noi veniamo da un tour de force lungo e siamo stanchi, ma dobbiamo trovare un po’ più di concretezza sotto porta”.

A 7’03” dalla fine del secondo tempo il Savona ha sostituito in porta Nicosia con Da Rold, che ha parato un rigore a Cuccovillo. Ad inizio quarto tempo è tornato tra i pali Nicosia.

Il prossimo impegno della Bper Rari Nantes Savona sarà nella Len Euro Cup. I biancorossi giocheranno l’incontro di ritorno con l’Ortigia, valevole per gli ottavi di finale, nella piscina Nesima di Catania mercoledì 14 dicembre alle ore 15.

Il tabellino:

Anzio Waterpolis – Bper Rari Nantes Savona 6-8

(Parziali: 2-1, 1-3, 2-2, 1-2)

Anzio Waterpolis: Santini, Fratarcangeli, Pelicaric, Susak 2, Caponero, Goreta 2, Barberini, Cuccovillo 1, Lapenna, Bajic, Musco, D. Presciutti 1, Leoni. All. Tofani.

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi 3, Patchaliev, Urbinati 1, Panerai 1, Rizzo 1, Caldieri, Bruni 1, Campopiano, Guidi, Durdic 1, Lanzoni, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Marco Ercoli (Montelparo) e Giuliana Nicolosi (Catania). Delegato Fin: Domenico De Meo (Cagliari).

Note. Superiorità numeriche: Anzio 2 su 9 più 1 rigore fallito, Savona 4 su 10. Usciti per tre falli: nessuno.